Terça-feira com grande amplitude térmica e pancadas de chuva a partir da tarde

A terça-feira (6) deve ter condições de céu parcialmente nublado a nublado em Mato Grosso do Sul. A partir da tarde há possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.





A umidade relativa do ar pode variar entre 70% a 25% ao longo do dia. Vale lembrar que o índice considerado ideal segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 60%. Ingerir bastante água e umidificar ambientes estão entre as recomendações para aliviar o desconforto provocado pelo tempo seco.





Vento fraco a moderado em todo Estado. As temperaturas neste dia podem registrar mínima de 16°C e máxima de 37°C no Estado. Para a capital a variação está estimada entre 23°C a 32°C.





Mesmo com o aumento de nuvens a meteorologia indica pouca chuva para os dez primeiros dias de abril. Os acumulados esperados para o período ficam abaixo dos 20 milímetros, e devem ocorrer de forma irregular e em grande parte do Estado. No período entre 13 a 21 de abril, o prognóstico do Cemtec indica que o tempo continuará seco, e os acumulados de chuva para o período será de no máximo 20 milímetros. Exceto os setores sul e leste que poderão ter acumulados de chuva de no máximo 30 milímetros.









Por: Mireli Obando