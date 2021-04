HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (6)

Áries - 21/03 a 20/04

Escolhas e objetivos pessoais ficarão claros. Vários planetas em seu signo iluminarão o projeto de vida e os relacionamentos. Aproveite o dia para firmar amizades e apoiar a equipe. As conversas de hoje trarão solicitações e esclarecimentos importantes que orientarão os próximos passos. Bom momento também para entrar em novos grupos, iniciar um curso ou atividade on-line. Amor em alta!





Touro - 21/04 a 20/05





Responsabilidades aumentarão com início de novo projeto profissional ou plano de longo prazo que exigirá controle do orçamento e dedicação. O dia trará maior projeção na carreira. Firme a imagem e a reputação. Mesmo com as dificuldades da pandemia, você terá oportunidade de aumentar os rendimentos e concretizar sonhos. Visualize onde quer chegar e determine metas mais altas.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Some forças com amigos, motive a equipe e aumente a confiança no futuro. O dia trará prestígio e segurança nas relações. Exerça sua autoridade, ensine e promova bons resultados. Com Marte em seu signo, você contará com poder de decisão e dose maior de coragem. Parta para a ação, com ponderação e autoconfiança. O momento cobrará determinação e escolhas sábias.





Câncer - 21/06 a 21/07





Mude padrões e eleve os sentimentos. O dia trará crescimento espiritual e sintonia com a força interior. Cultive a serenidade para tomar as melhores decisões e impulsionar a carreira. Respostas existenciais darão novo sentido à vida. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos, abra caminhos. Fortaleça sua posição com atitude e visão de futuro. Novas responsabilidades. Sucesso!





Leão - 22/07 a 22/08





Quebre barreiras nos relacionamentos e encerre velhas dinâmicas. O dia trará apoio de amizades, segurança na vida afetiva e ações solidárias. Um plano de viagem poderá se concretizar. Acerte a documentação e expanda os horizontes. Hora de aumentar a confiança nas relações, somar forças com amigos e colaborar com o bem comum. Convites e notícias de longe tocarão o coração.





Virgem - 23/08 a 22/09





Torne a rotina mais gostosa, com atividade corporal e cuidados de saúde. Tudo fluirá positivamente no trabalho, apesar de o ambiente profissional e o futuro parecerem confusos. Bom momento para planejar mudanças e buscar respostas existenciais. Aprofunde vínculos, troque confidências e estabilize as relações. O dia trará revelações significativas. Descubra segredos e mistérios da vida.





Libra - 23/09 a 22/10





Descobrir prazeres diferentes e sustentáveis, dar valor à vida, cultivar o amor próprio e construir relacionamentos saudáveis serão metas que só dependerão de suas atitudes e decisões para serem alcançadas. Convites e oportunidades não faltarão. Determinação e compromisso nas relações serão as chaves do sucesso. Decida viagem ou estudos e planos de desenvolvimento.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Responsabilidades aumentarão com as decisões de hoje. Resolva assuntos de família e de saúde. Um antigo projeto poderá ganhar nova versão e alavancar o trabalho. Conte com segurança e ótimo desempenho em apresentações on-line. Você fortalecerá sua posição e garantirá bons rendimentos. Arrumar a casa e cuidar do corpo também estarão no menu do dia. Organize suas coisas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas decisivas com o par, irmãos ou alguém próximo trarão decisões de vida e viabilizarão novos projetos. Talvez você rompa um contrato e inicie outro. O dia favorecerá negociações comerciais e acordos. Novo caminho de trabalho poderá se abrir repentinamente. Fique de olho nas novidades, oportunidades e também nas notícias. Reformulações serão bem-sucedidas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Resolva assuntos financeiros. Investimentos na casa e na vida familiar aumentarão as despesas. Firme acordos e finalize pendências. A boa notícia virá do trabalho, com oportunidade de aprovar um orçamento ou firmar um contrato promissor. Investimentos serão repensados. Retome relacionamentos e fortaleça as bases materiais e afetivas. Negócios imobiliários estarão aquecidos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Escolhas criteriosas definirão caminhos a seguir. O dia trará decisões sérias e ponderadas sobre o projeto de vida, estudos e moradia. Esclareça dúvidas, contratos, e cheque informações. Pesquisas, cursos e produções de trabalho ganharão impulso extra. Ótimo para se comprometer com novas atividades e concretizar sonhos. Cuide da imagem, proteja a saúde e aumente sua segurança.





Peixes - 20/02 a 20/03





Fase de bons negócios, concretize sonhos. Compre itens de conforto para a casa ou finalize uma transação imobiliária. Ansiedade causará distrações. Busque o equilíbrio interior com meditação, terapia e mais horas de sono. O dia favorecerá acordo financeiro com a família ou alguém do passado. Acerte as contas e equilibre o orçamento. Estabilidade material e afetiva trará segurança.





