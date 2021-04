Senadora Soraya Thronicke viabilizará recursos para agricultura familiar e coleta seletiva em Nova Alvorada do Sul

Ao participar nesta segunda-feira (05/04) de reunião por meio de videoconferência com o prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari (DEM), a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) informou que pretende viabilizar recursos para a agricultura familiar e para a coleta seletiva no município. Na oportunidade, a parlamentar também elogiou a campanha de vacinação contra a Covid-19 desenvolvida pela administração municipal, que não parou durante o feriado de Páscoa.





Em relação à agricultura familiar, Soraya Thronicke recebeu o pedido para ajudar na construção de um espaço permanente para abrigar uma feira do pequeno agricultor de Nova Alvorada do Sul. “Pretendo buscar recursos extra orçamento para a construção de um galpão que receba essa feira, onde os agricultores familiares poderão vender seus produtos para a população da cidade, pois, atualmente, eles estão utilizando barracas improvisadas”, revelou.





Além disso, o prefeito José Paulo Paleari também solicitou uma emenda parlamentar para a aquisição de um caminhão baú térmico e a senadora comunicou a indicação. “Esse veículo será utilizado pelos pequenos agricultores para o transporte dos seus produtos. Com o caminhão baú térmico, eles poderão levar os produtos perecíveis dos assentamentos até a cidade, chegando mais frescos para serem vendidos nas barracas”, detalhou Soraya Thronicke.





Ainda durante a videoconferência, a parlamentar informou ao prefeito que vai interceder junto ao Ministério do Meio Ambiente para contemplar o município de Nova Alvorada do Sul no Programa Nacional Lixão Zero. “A ideia do município é trabalhar com a coleta seletiva, construindo ecopontos para receber resíduos passíveis de reciclagem, bem como adquirir um caminhão para recolher esses produtos nas residências. Tudo isso poderá ser contemplado pelo Programa”, explicou.





A senadora Soraya Thronicke parabenizou a administração municipal pela ótima campanha de vacinação contra a Covid-19. “Nova Alvorada do Sul é o município de Mato Grosso do Sul que mais vacinou em percentual no Estado ao imunizar 12,56% da população com pelo menos a primeira dose. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde passaram o feriado da Páscoa vacinando e faço questão de informar ao Ministério da Saúde sobre essa campanha exemplar que Nova Alvorada do Sul vem executando, pois serve de exemplo para todos os municípios do Estado”, avaliou.





Além do prefeito José Paulo Paleari, ainda participaram da videoconferência com a senadora a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Nova Alvorada do Sul, Elisméia de Lima Borges, e o diretor do Departamento de Desenvolvimento Comercial e Industrial de Nova Alvorada do Sul, Daril Rodrigo Pereira Sarmento.​





ASSECOM