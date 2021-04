Reequilíbrio Financeiro nas Contratações Públicas é tema de EAD

A capacitação é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Escola Superior de Controle Externo (Escoex). O curso que terá início no dia 20 de abril, já está com as inscrições abertas e conta com Simone Amorim como instrutora.





Direcionado aos servidores do TCE, operadores de licitação, jurisdicionados e empresas que vendem para o governo, o curso tem como objetivo orientar a formalização de aditivos contratuais para o reequilíbrio financeiro, na formalização de aditivos frente aos preços contratados, além de uma abordagem pontual sobre reajuste, repactuação e revisão ou recomposição.





A temática do curso fortalece a visão do TCE-MS na perspectiva de bem orientar o jurisdicionado, de forma preventiva, como tem enfatizado o presidente da Corte, conselheiro Iran Coelho das Neves.





O diretor-geral da Escoex, conselheiro Waldir Neves aponta para a oferta de capacitação que venha auxiliar com o gestor público, de forma orientativa, contribuindo para uma boa gestão dos recursos públicos.









Por: Olga Mongenot