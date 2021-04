Deputado Lídio Lopes debate sobre distribuição das vacinas com Ministério da Saúde

deputado estadual Lidio Lopes (Patriota)

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) juntamente com a Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacinação (Conav/Unale), participou da reunião com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, representado pelo diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT), Laurício Cruz. O debate do encontro foi o cronograma de distribuição de vacinas e os contratos firmados com o Butantan e demais farmacêuticas do país.





De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é vacinar toda a população até novembro, caso todos os prazos e contratos sejam confirmados e os entraves técnicos resolvidos. “Hoje, temos contratos de compra firmados para entrega de seis imunizantes, mas quatro ainda não estão fornecendo por questões regulatórias ou de prazo”, pontuou Lauricio Cruz.





Segundo dados apresentados na reunião, estão contratadas 100 milhões de doses da Coronavac e 110 milhões da AstraZeneca, já aprovadas pela Anvisa e em distribuição no país. O próximo imunizante a entrar no Programa Nacional de Imunização (PNI) é o da Pfizer/Biontech, com contrato direto de 100 milhões de doses e contrato extra por meio da Covax Facility de mais 42 milhões de doses.





Essas mais de 350 milhões de doses contadas, devem ser entregues conforme planejamento e contrato, nos próximos meses. O que vai aumentar a quantidade de distribuição e, à medida que as doses vão chegando, os dados quantitativos de distribuição para cada estado podem ser atualizados.





Lidio Lopes é o representante de Mato Grosso do Sul na Conav instituída pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – UNALE, que tem como diretriz principal, acompanhar e fiscalizar a distribuição e aplicação da vacina contra a Covid-19, nos estados, e contribuir com informações consolidadas e qualificadas, para subsidiar a atuação parlamentar em apoio ao Poder Executivo.





