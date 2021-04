Previsão de tempo seco e temperaturas de até 38°C em Mato Grosso do Sul

A estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta quinta-feira (15) é de céu parcialmente nublado a claro na maior parte de Mato Grosso do Sul. O tempo deve ficar nublado no setor sul.





A umidade relativa do ar para este dia possui variação estimada entre 70% a 20%, considerado estado de alerta a saúde. Ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, e evitar exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia estão entre as recomendações para aliviar o desconforto provocado pelo tempo seco.





Ventos de intensidade fraca são esperados para todo Estado. As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem registrar mínima de 15°C e máxima de 38°C.





Em Campo Grande, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, e as temperaturas variam entre 24°C a 35°C, conforme o Cemtec.





Por: Mireli Obando