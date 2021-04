PANDEMIA| Capital soma 51 mortes por covid em 48h

Total de recuperados chegou a 89.150, mas óbitos desde o início da pandemia foram a 2.365

Campo Grande registrou nas últimas 48 horas 51 mortes relacionadas à covid-19, de acordo com o boletim da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).





Não houve divulgação do boletim de sexta-feira, deixando parte dos números represados e divulgados somente na noite de sábado. Procurada, a Sesau não soube informar o motivo.





De acordo com a Sesau, Campo Grande tem 534 pessoas internadas, sendo 270 em leitos clínicos e 253 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Outros 622 pacientes estão em isolamento domiciliar.





O total de recuperados chegou a 89.150, mas os óbitos desde o início da pandemia do novo coronavírus foram a 2.365.





Números de sábado dos casos de covid na Capital





Segundo a plataforma da Sesau, 171.449 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina em Campo Grande, 18,9% da população. Destas, 66.602 receberam também o segundo imunizante.





Este domingo (25) de vacinação é destinada para repescagem da primeira dose de pessoas com 60 anos ou mais, 59 anos completos, nascidas de janeiro a julho, trabalhadores de saúde de 35 anos ou mais e pessoas com mais de 18 anos com comorbidades ou deficiência física, deficiência auditiva, deficiência intelectual, TEA (Transtorno do Espectro Autista), paralisia cerebral, oncológicos com doença ativa em tratamento, transplantados, renais crônicos e traqueostomizados e Síndrome de Down.





A Sesau informou que a vacinação de hoje será exclusiva a este público e aqueles que estavam com a segunda dose agendada da Coronavac devem aguardar novo chamado.





A vacinação começou às 7h30 e vai até às 17h no Guanandizão e no drive-thru do Parque Ayrton Senna, Albano Franco e Cassems. A imunização vai até 16h30 no IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande).









