BATAGUASSU| Unidades de saúde terão adequação nos horários de vacinação contra Covid-19 e vírus Influenza

A partir desta segunda-feira, dia 26 de abril, as Estratégias da Saúde da Família (ESFs) do município passarão a ter as atividades das salas de vacinação ordenadas por período: pela manhã, serão atendidos preferencialmente os públicos-alvo da campanha de imunização contra o vírus Influenza; e no período da tarde, os públicos-alvo da campanha de vacinação contra a Covid-19.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, a organização desta forma visa minimizar o tempo de espera para imunização, evitar aglomerações de pessoas e também evitar misturar públicos de diferentes faixas etárias e com diferentes condições de saúde durante os atendimentos.





“Como estamos com duas campanhas de vacinação em andamento, vamos atender nossa população separadamente dando as preferências a cada grupo em horários pré-definidos. Ressaltamos que as campanhas de vacinação não irão parar e sim se ordenar de maneira que possamos atender nosso público da melhor forma possível”, ressalta a secretária.





Conforme já informado pela Secretaria Municipal de Saúde, a campanha de vacinação contra o vírus Influenza está imunizando gestantes, crianças de 6 meses a 5 anos 11 meses e 29 dias; puérperas e trabalhadores da saúde. A campanha contra a Covid-19, por sua vez, está atendendo idosos a partir de 62 anos.





A secretária volta a lembrar que desde a semana passada há um atraso no recebimento da segunda dose da vacina contra Covid-19 em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.





“Recebemos um quantitativo de 60 doses para completar o esquema vacinal de mais de 200 idosos. Nós salientamos que conforme as novas doses forem chegando, vamos realizar a imunização por dias de atraso, portanto, as doses que virão vão contemplar os pacientes que deveriam ter tomado a segunda dose no dia 20 de abril”, esclarece.





ASSECOM