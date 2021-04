Neste domingo, servidores da Guarda Civil e da Agetran são vacinados contra Covid-19 em Campo Grande

Excepcionalmente neste domingo de Páscoa (4), os servidores terão dois pontos para receberem a imunização. Confira os locais.

Profissionais da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito poderão se vacinar contra a Covid-19 neste domingo (4). O atendimento será feito exclusivamente em apenas dois pontos de imunização da capital.





A vacinação dos profissionais das forças de segurança e salvamento começou no último sábado (3) em Campo Grande. Os primeiros a se imunizarem foram os pertencentes ao efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com 41 anos ou mais, além de policiais federais e rodoviários federais.





O vacinômetro, plataforma que mostra a quantidade de pessoas que já foram imunizadas em Campo Grande, aponta que 121.481 pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus, sendo que 26.730 foram vacinadas com as duas parcelas. Confira os locais de vacinação neste domingo (4):





Locais de Vacinação neste domingo

Ginásio Guanandizão - 7h30 às 17h IMPCG, Rua Orfeu Baís, 77 - 7h30 às 16h30