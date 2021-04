HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (4)

Áries - 21/03 a 20/04

Vários planetas em seu signo darão força e coragem para enfrentar as dificuldades do momento. Contribua com o controle da pandemia e com projetos sociais. O futuro dependerá da administração da crise atual e da colaboração de cada um. Responsabilidades aumentarão. Decida rumos, invista nos estudos e comece novo ciclo de vida. Novas amizades serão motivadoras. Firme relações.





Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite o fim de semana para relaxar, dar asas à imaginação e restaurar suas energias. Finanças continuarão estáveis, apesar da falta de garantias. Aumente a sintonia com a força interior e expanda a consciência. Visão realista trará decisões acertadas. Mantenha o isolamento e a confiança no futuro. Mercúrio, a partir de hoje, aguçará a intuição. Respeite sua sensibilidade.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Com Marte em seu signo, força, coragem e brilhantismo destacarão sua presença nas redes, grupos e equipe de trabalho. O sábado convidará à privacidade. Troque confidências com uma amizade próxima, mergulhe nos sentimentos e pense nas mudanças que deseja. Manter o distanciamento social estará em primeiro plano no combate à pandemia. Lute pelo bem de todos.





Câncer - 21/06 a 21/07





A partir de hoje, Mercúrio movimentará as comunicações profissionais, o plano de carreira ficará mais claro. Bom para determinar metas mais altas e investir num futuro promissor. Aproveite o sábado para programar mudanças, criar estratégias e pensar a longo prazo. Acontecimentos coletivos causarão tristeza e empatia. O carinho de quem está longe aquecerá o coração.





Leão - 22/07 a 22/08





Esperanças crescerão, com plano de viagem e conexões internacionais. Saúde mais frágil cobrará atenção e mudanças no lifestyle ou nos hábitos. Assuma novos conceitos e enriqueça a atuação no trabalho. Inovações produzirão bons resultados. A partir de hoje, Mercúrio aumentará o interesse por outras culturas e novos conhecimentos. Confiança e apoio mútuo nas amizades e no amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Assuntos íntimos e carreira estarão em destaque, neste sábado. Avaliações profundas sobre o futuro apontarão opções e inspirarão planos. Notícias impactantes da pandemia causarão comoção e reforçarão desejos de mudanças. Saudades e gratidão por alguém especial que está distante apertarão o coração. Dia de muitas emoções. Sintonia forte com o amor criará um clima magico.





Libra - 23/09 a 22/10





A entrada de Mercúrio na sua área afetiva, por onde já transitam Vênus e Sol, ampliará o diálogo e o entendimento com o par. Planos do casamento poderão se firmar e despertar vontade de um lifestyle diferente. Planeje uma viagem longa com antecedência ou um projeto em outra localidade. Carinho da família e cuidados de saúde criarão um clima protetor em casa. Fortaleça a autoestima.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Cuidar da saúde e da família cobrará determinação e disciplina, siga orientações à risca. Notícias preocupantes provocarão discussões sérias sobre a pandemia e a responsabilidade de cada um. Rebeldias ou extravagâncias poderão custar caro. Simplifique comemorações. O importante será manter todos em segurança e criar um clima carinhoso em casa. Pequenos detalhes surpreenderão.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas com filhos, par ou amizade próxima envolverão orientações e discussões de valores. A segurança e conforto da família estarão em primeiro lugar. Apesar das angústias deste momento de pandemia, o domingo será alegre, na companhia de quem você ama, ou mesmo só, em casa. Jogos e brincadeiras ocuparão o tempo e a cabeça que precisa de um respiro. Cultive o amor à vida.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O caráter sagrado do dia estará presente nas relações familiares, cumprindo a tradição e os devidos cuidados de saúde. Aproveite o domingo com Lua e Plutão em seu signo para visualizar as mudanças que deseja no projeto de vida e na casa. Emoções fortes marcarão as interações de hoje que incluirão trocas de mensagens com relacionamentos do passado e lembranças gostosas.





Aquário - 21/01 a 19/02





A partir de hoje, Mercúrio facilitará as comunicações. Amplie o diálogo com irmãos, filhos, o par. Palavras amorosas imprimirão mais emoção nos relacionamentos e afastarão a tristeza. Celebre a vida nas trocas de mensagens, vídeo-chamadas e interações. Valerá circular nas redes, ficar por dentro das notícias e tomar decisões com clareza e cautela. Preserve sua saúde e a de todos.





Peixes - 20/02 a 20/03





Solidariedade e envolvimento com a coletividade marcarão as celebrações de hoje. Colabore com projetos sociais e ajude sua comunidade. Valores claros e união familiar manterão o espírito sagrado da data presente em todas as interações. Fortaleça vínculos importantes em sua vida e contribua com a segurança de todos. Mercúrio movimentará negócios e equilibrará o orçamento.





Por: ROSA DI MAULO





