MS-180 recebe manutenção de tapa-buracos após solicitação do deputado Lidio Lopes

deputado estadual Lidio Lopes (Patriota)

Após requerimento do deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) foi dado início às obras de recuperação com tapa-buracos na MS-180, no trecho que liga o município de Iguatemi e Juti. A indicação foi feita após manifestação de lideranças e moradores preocupados com a situação precária desse trecho, sobretudo com a ocorrência de acidentes.





A falta de manutenção da rodovia prejudica o transporte e consequentemente traz prejuízos à economia do Estado. “Devido ao grande número de veículos que utilizam esta via diariamente, a recuperação é primordial, bem como sua manutenção constante, por isso nos sentimos grato por ver o nosso pedido sendo atendido e trazendo essa benfeitoria para a população”, destaca Lidio Lopes.





ASSECOM