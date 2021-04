DOURADOS| Prefeitura publica pregão eletrônico para iluminação da Hayel Bon Faker

A abertura das propostas ocorre no dia 12 de maio

A Prefeitura de Dourados publicou o pregão eletrônico, que convoca empresas, para concorrer ao certame da revitalização da iluminação pública na Avenida Hayel Bon Faker. O pedido de licitação no Diário Oficial foi publicado na quarta-feira (28) e a abertura das propostas será no dia 12 de maio.





A nova iluminação é uma iniciativa da prefeitura e contempla toda a extensão recapeada na avenida Hayel Bon Faker. São 3,7 km, que corresponde ao trecho entre o cruzamento com a Avenida Marcelino Pires até o Trevo da Bandeira, na BR-163, que dá acesso aos municípios de Caarapó e Ponta Porã. O asfalto foi revitalizado em parceria com o Governo do Estado.





De acordo com o secretário municipal de Serviços Urbanos, Romualdo Diniz, esta é a última fase para conclusão da obra de revitalização da avenida. “O Governo do Estado entrou com o recapeamento de toda a extensão da avenida e o município ficou responsável pela sinalização e iluminação pública”, explica.





A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) é responsável pela instalação da sinalização vertical e horizontal na via, como, por exemplo, placas e a faixa de pedestre. Já as ações para dar início a iluminação só terão início após a definição do pregão eletrônico.





“Como o processo de iluminação ainda está em andamento, e terá o pregão aberto na primeira quinzena de maio, nós ainda não demos andamento ao serviço, mas isso é só uma questão de tempo. Após isso, nós teremos uma nova Avenida Hayel Bon Faker, com nova pavimentação, iluminação e sinalização”, destaca Romualdo.





ASSECOM