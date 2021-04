Meteorologia indica aumento de nuvens e máxima de 37°C para MS nesta sexta-feira

A aproximação de uma frente fria irá mudar as condições de tempo em Mato Grosso do Sul no fim de semana. Nesta sexta-feira (23) haverá aumento de nebulosidade e existe a possibilidade de pancadas de chuva em algumas áreas.





A estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica acumulados de chuva de até 60 milímetros entre sábado (24) e terça-feira (27), além de ligeira queda nas temperaturas que podem registrar mínimas de 12°C e máximas de até 29°C no período.





Ainda assim algumas mudanças já serão notadas a partir desta sexta que pode registrar céu nublado a encoberto e possibilidade de chuva para grande parte do Estado. Exceto nas regiões norte e bolsão onde as condições serão de céu parcialmente nublado a claro.





O tempo continua seco com índices de umidade relativa do ar podendo chegar aos 25%. Ingerir bastante líquido e umidificar ambientes estão entre as recomendações para aliviar o desconforto. Estimativa de ventos de intensidade fraca a moderada para todo Estado.





Mesmo com a proximidade da frente fria, as temperaturas poderão variar entre 15°C a 37°C em Mato Grosso do Sul.





Em Campo Grande o tempo amanhece com sol e tempo claro, mas ao longo do dia o tempo fecha com o aumento de nuvens. A mínima estimada para este dia na capital é de 22°C e a máxima pode chegar aos 34°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações do Cemtec e Inmet)