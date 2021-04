HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (23)

Áries - 21/03 a 20/04

Novo modelo de negócio poderá aumentar rendimentos. A semana terminará com soluções práticas e caminhos alternativos para ganhar dinheiro. Aposte num projeto para a internet e em produtos de qualidade. Mudanças no papel profissional fortalecerão a independência financeira, que será conquistada passo a passo. Boas ideias não faltarão. Pesquise, estude e encontre os parceiros certos.





Touro - 21/04 a 20/05





Comece novo ciclo. Mudanças no projeto de vida trarão mais liberdade e abertura para novas atividades. A semana terminará com perspectivas positivas na carreira e revalorização da vida. Descubra prazeres diferentes e explore seus talentos criativos. Hora de conquistar novos espaços e se destacar na multidão. Ofereça soluções, crie produtos e expanda a atuação profissional. Sucesso!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A força dos sentimentos moverá a vida numa direção atraente. Jogue a autoestima para cima e expanda os horizontes. Cuidar das plantas ou se isolar junto à natureza permitirá momentos de profundo relaxamento e de paz emocional. Anote ideias e siga a intuição. A partir de hoje, Marte anuncia conquistas financeiras. Bom para empreender e unir o útil ao agradável, fazendo o que gosta.





Câncer - 21/06 a 21/07





A entrada de Marte em seu signo inaugurará uma época de conquistas e vitórias. Hora de partir para a ação e concretizar projetos, com apoio da equipe, irmãos e de novas amizades que chegarão pelas redes. Renove o ambiente social. As interações de hoje expandirão a consciência e despertarão interesse por novos temas. Atividade física será ótima opção para manter corpo e mente em equilíbrio.





Leão - 22/07 a 22/08





Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Aproveite oportunidades e proposta financeira inesperada. Bom para planejar o futuro e inovar a atuação. Marte, a partir de hoje, pedirá serenidade para tomar decisões. Se puder, relaxe num lugar isolado e contemple a natureza. A cabeça estará a mil. As melhores soluções virão à mente em momentos de relaxamento. Sucesso na carreira!





Virgem - 23/08 a 22/09





Conexões com estrangeiros ou amizades de outra localidade darão sabor ao dia. Aumente a sintonia com os sentimentos e fortaleça vínculos importantes em sua vida. Surpresas e novidades virão de longe. Você poderá planejar viagem com antecedência, ou dar mais um passo na regularização de documentos e assuntos jurídicos. Rotina exigente, com altas demandas e cuidados de saúde.





Libra - 23/09 a 22/10





Ganhe reputação e impulsione a carreira. Marte, a partir de hoje, abrirá caminhos de sucesso. Conte com conquista profissional e assuma seu poder. O planejamento do futuro incluirá desenvolvimento pessoal e viagem. Aprofunde relações e supere ressentimentos do passado. Relaxe, respire, eleve os sentimentos e restaure suas forças. Se puder, curta a natureza num lugar isolado e protegido.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A partir de hoje, Marte em harmonia com seu signo trará otimismo e nova filosofia de vida. Fase de lutar por seus direitos e tomar iniciativas para resolver assuntos jurídicos. Conversas carinhosas com amigos criarão um ambiente protetor hoje. Foque nos relacionamentos, levante o astral e renove os sentimentos. A semana terminará com novidades e surpresa gostosa numa relação especial.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aberta a temporada de mudanças. A partir de hoje, Marte trará decisões de vida e incentivará novo lifestyle. A semana terminará com popularidade e projeção no ambiente profissional, evolução da carreira e aumento do poder de consumo. Planeje investimentos e aquisições. Rotina agitada cobrará organização e disciplina para dar conta de várias atividades simultaneamente. Amor com apoio mútuo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Descubra prazeres diferentes e de preferência gratuitos. A semana terminará com atitude nas relações e perspectivas positivas no trabalho. Aprove um orçamento, inicie parcerias, desenvolva projetos e reinvente a vida. A pandemia e a situação financeira imporão restrições. Aposte em soluções originais e conte com criatividade para vencer os desafios. Poder pessoal em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





A semana terminará com sentimentos profundos e desejos de mudanças. Prefira a privacidade para pensar e tomar decisões de vida. A partir de hoje, Marte incentivará novas atividades e dará impulso ao trabalho. Bom período também para cuidar do corpo e da saúde, controlar a alimentação, treinar ou iniciar um programa de exercícios físicos. Família e casa cobrarão atenção. Planeje reestruturações





Peixes - 20/02 a 20/03





Ótimo momento para entrevistas, contatos, apresentações e transações comerciais. Conte com empatia nas interações de hoje e crie novos vínculos. O dia trará informações preciosas e novidades que abrirão sua cabeça. Amor em primeiro plano. Palavras doces, carinho e romantismo imprimirão mais emoção numa relação especial. Some forças com o par e concretize um projeto em comum.





Por: ROSA DI MAULO





