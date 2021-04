MAMÃE| Nascem os filhos gêmeos de Andréia Sadi e André Rizek

A jornalista também afirmou que a gravidez não foi planejada

Nasceram nesta quarta (7) João e Pedro, filhos dos jornalistas Andréia Sadi, 35, e André Rizek, 45. A notícia foi divulgada no programa Seleção SporTV. "Andrea e os gêmeos passam muito bem", disse a apresentadora Gabriela Moreira.





Segundo ela, os bebês vieram ao mundo com 2,8 kg e 3,155 kg. "Nascem, gente, no dia 7 de abril, Dia do Jornalista, essa nossa profissão tão machucada nos últimos tempos, mas tão importante. Eu diria que é um recado para o mundo, a gente resiste e a gente se multiplica. E eles se multiplicaram. Vida longa à nossa profissão", afirmou Moreira.





Na segunda (5), em conversa com Ana Maria Braga, no Mais Você, Sadi disse que teve uma gestação tranquila e procurou ter uma alimentação saudável, porque o seu obstetra tinha a alertado que na gravidez de gêmeos há um risco maior de diabetes gestacional. Ela contou que engordou dez quilos.





A jornalista também afirmou que a gravidez não foi planejada. Ela disse que a ideia era aumentar a família depois da Copa de 2022 e após eleições do mesmo ano. Sadi cobre política para a Globo e a GloboNews. Já Rizek é jornalista esportivo na SporTV.





"Mas os gêmeos vieram antes. Quando descobri que eram gêmeos eu estava sozinha e disse que não estava acreditando. Não foi planejado. Temos gêmeos nas duas famílias, mas nunca pensamos que rolaria com a gente", disse.





Embora tenha rolado uma surpresa, para Andréia foi bom, pois ela revelou que já tinha o interesse de dar um irmão para o filho que nasceria. "Deus já resolveu isso."





