HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (24)

Áries - 21/03 a 20/04

Assuntos de trabalho rondarão a cabeça. Se deseja incluir nova atividade na rotina ou reformular espaços na casa, comece hoje. Retome o treino, ou inicie um programa de exercícios. Movimentar o corpo diminuirá inquietudes. Hora de pensar em fontes alternativas para aumentar os rendimentos e assimilar novos conceitos. Apoie amizades e contribua com os mais vulneráveis. Amor em alta!





Touro - 21/04 a 20/05





Determine novos objetivos e reformule o projeto de vida. Vários planetas em seu signo iluminarão caminhos de maior realização pessoal e profissional. Brilho, charme, atitude e sensibilidade marcarão sua presença nas redes, seus encantos estarão em destaque, neste sábado. Conte com criatividade para entreter os filhos, ou aproximar o par. Empatia com os acontecimentos coletivos. Apoie causas.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Imprima energias positivas na casa, cuide das plantas e arrume as bagunças. Troca de confidências com a família trará união e apoio mútuo. Despesas poderão aumentar. Controle impulsos nas compras e busque soluções práticas econômicas. Tensão entre Saturno e Vênus diminuirá idealizações no amor e nos negócios. Visão realista dos relacionamentos evitará frustrações. Cultive a serenidade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Aprofunde relações e não se engane com aparências. As conversas de hoje desfarão ilusões. Inicie amizades e renove o ambiente social. O afastamento de um grupo e ingresso em outro permitirá trocas de melhor qualidade. Enriqueça seu repertório. O sábado trará aprendizado e informações preciosas que darão no que pensar. Mexa o corpo e ganhe vitalidade. Conquistas pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Aproveite o período da manhã para relaxar, meditar e cumprir tarefas com atenção plena. Cuidados de saúde serão reforçados com boa alimentação e diminuição do estresse. Relacionamentos profissionais cobrarão esforços. Já as amizades fluirão com grande empatia e confiança. Crie uma rede inabalável de apoio mútuo e mantenha o astral em alta. Inovações abrirão portas na carreira.





Virgem - 23/08 a 22/09





Dedique o período da manhã a você. Com Lua em seu signo, sonhos ganharão contornos nítidos. A sensibilidade estará amplificada. A partir da tarde, clima agitado nas trocas de mensagens com amigos de várias regiões. Conte com apoios influentes e cuide da reputação. Preocupações com o trabalho e a saúde pesarão nas decisões e adiarão planos. Entraves ou atraso num assunto jurídico.





Libra - 23/09 a 22/10





Respostas de questões íntimas e existenciais virão em momentos de relaxamento e de contemplação da natureza. Aproveite o período da manhã para dormir mais, meditar e equilibrar suas energias. A partir da tarde, Lua em seu signo jogará a autoestima para cima e dará maior disposição para as relações. Visualize o que quer para o futuro e fortaleça a identidade. Mudanças positivas pela frente!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Pratique nova filosofia e acalme o coração. Transformar padrões do passado não será tarefa fácil. Aproveite o sábado para resolver diferenças com a família e encerrar velhas dinâmicas de relação. Conceitos sobre o amor poderão mudar e imprimir mais leveza na vida íntima. Saúde frágil cobrará descanso, atenção aos hábitos e cuidados com a alimentação. Amor em fase de reconstrução.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Muitas tarefas a cumprir cobrarão organização e disciplina hoje. Cuidados de saúde continuarão em primeiro plano. Troque mensagens com amigos, circule nas redes e cheque informações. A vida social ficará agitada nesta tarde. Aprofunde amizades e pense coletivamente. A confiança em novas parcerias de trabalho será construída aos poucos. Atualize tecnologias e estude novas ferramentas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Soluções financeiras poderão surgir repentinamente. Aproveite o sábado para decidir ações futuras e avaliar uma proposta de trabalho. Aposte numa ideia original e desenvolva novo projeto. Notícias e interações do dia renovarão seus conceitos e abrirão novo caminho na carreira. Parcerias em destaque. Atraia oportunidades com atitude e iniciativas nos relacionamentos. Novos planos no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Notícias de longe darão segurança e desenharão cenário positivo para o futuro. Aproveite o sábado para intensificar o treino ou curtir atividades ao ar livre. Preocupações com a família inspirarão investimentos na casa e reestruturações. Organize papéis e documentos, determine planos de longo prazo e amplie o diálogo no amor. Soluções originais aumentarão o conforto. Estabilize a vida íntima.





Peixes - 20/02 a 20/03





Manhã com clima mágico, carinho e romantismo no amor. Solte a imaginação, crie uma programação gostosa, sem riscos para a saúde e intensifique a vida íntima. Notícias do dia poderão causar inseguranças. Não alimente pensamentos negativos. Manter a consciência desperta, a atenção em tudo que fizer e o distanciamento social criará uma atmosfera protetora. Aprenda algo novo, hoje.





Por: ROSA DI MAULO





***