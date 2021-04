Clima muda a partir deste fim de semana e sul do Estado pode registrar mínima de 8°C

A passagem de uma frente fria deixará um clima de inverno na região sul do Brasil e também em Mato Grosso do Sul no fim de semana. Uma massa de ar frio mais intensa passa a atuar com ventos de sul que devem transportar um ar mais frio para o Centro-Oeste. Sendo assim, a última semana de abril será de frio pela manhã e sensação agradável ao longo do dia.





Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, esse evento de frio deve proporcionar as menores temperaturas do ano até agora para a região Centro-Sul, especialmente nos estados do Sul, onde temperaturas negativas e geada podem ser registradas nas regiões da serra gaúcha e catarinense.





A possibilidade de geada em Mato Grosso do Sul é baixa segundo o Cemtec. “Na próxima semana, a região sul do Estado poderá sentir maior sensação de frio, que conforme o CPTEC/INPE, a região poderá chegar a 8°C com máxima de 25°C”.





Chuvas





A tendência de chuva para os últimos dias do mês de abril emitida pelo Cemtec indica acumulados entre 10 a 30 milímetros que devem se concentrar na região oeste e sul entre os dias 24 e 27.





Os primeiros dez dias de maio devem ter pancadas de chuva em grande parte do Estado, e o volume esperado é de no máximo 20 milímetros acumulados especialmente entre os dias 2 a 4, e depois de 8 a 9 de maio.





Previsão sábado





Sábado (24) de céu parcialmente nublado a claro em grande parte de Mato Grosso do Sul. No decorrer do dia as instabilidades podem ganhar força e avançar sobre o Estado aumentando a possibilidade de chuva nas regiões sudoeste e sul.





O Cemtec destaca que existe a possibilidade de temporais em municípios que fazem fronteira com o Paraguai.





Os índices de umidade relativa do ar para este dia possuem variação estimada entre 20% a 70%, e ventos de intensidade fraca a moderada são esperados para todas as regiões com possibilidade de rajadas no setor oeste.





Neste sábado as temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão registrar mínima de 13°C e a máxima pode chegar aos 35°C. Para a capital a variação está estimada entre 21°C a 32°C.





Por: Mireli Obando