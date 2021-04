HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (7)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite esta fase com vários planetas em seu signo para avaliar escolhas e objetivos pessoais. O dia trará novas amizades e novidades na equipe. Firme contatos, circule nas redes e amplie relações. As comunicações continuarão aceleradas e produtivas. Bom período para estudos e pesquisa de mercado. Aprenda novas linguagens e ganhe dinamismo. Entendimento no amor.





Touro - 21/04 a 20/05





Lance um projeto profissional ou aproveite oportunidade para expandir a atuação e alavancar a carreira. Um caminho atraente para o futuro se abrirá, hoje. Apesar da vida parecer confusa, a fase será de sucesso nos empreendimentos e na área financeira. Faça um balanço dos últimos tempos e aumente a sintonia com a força interior. Crenças mudarão. Expanda a consciência e firme valores.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Amizades motivadoras farão diferença no seu dia. Brilho, prestígio e esperanças não faltarão hoje. Some forças com a equipe, amigos, par e embarque numa onda de energia positiva. Aproveite a fase de coragem e de poder pessoal, com Marte em seu signo e parta para a ação. Bom momento para tomar decisões de vida, abrir caminhos e impulsionar novos projetos. Confiança no amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Brilho, poder e prestígio profissional darão satisfação e força para você estabelecer metas mais altas. O dia convidará à privacidade. Visualize as mudanças que deseja para o futuro e crie planos para a vida íntima. Se estiver só, ambiente diferente favorecerá o amor. Critérios de escolha serão mais exigentes. Aposte só no que poderá dar certo. Carreira em ascensão. Fortaleça sua posição.





Leão - 22/07 a 22/08





Lindo momento no amor e nas amizades. Algo do destino abrirá portas. Espere por um convite especial de longe ou proposta de atividade em outra localidade. As conexões de hoje levantarão o astral e apontarão caminhos atraentes. Deixe a documentação em ordem e prepare o coração para novas experiências. Dia de sorte! Soluções chegarão de maneira inesperada e alargarão horizontes.





Virgem - 23/08 a 22/09





Dia de oportunidades no trabalho. Conquiste clientes, a simpatia do chefe ou avalie uma proposta que chegará repentinamente. Apesar da rotina exigente, novas atividade serão atrativas e abrirão campo para mudanças positivas no lifestyle. Espere por conquistas na carreira nesta fase. Você poderá fazer uma grande mudança e dar nova direção à vida. Assuma hábitos saudáveis.





Libra - 23/09 a 22/10





Com trabalho remoto, será possível se isolar num lugar perto da natureza, cuidar da energia, manter a saúde protegida e restaurar as forças. O dia trará decisões de viagem, conexões com pessoas de longe e muita criatividade. O coração ficará tranquilo, com segurança nos relacionamentos e novos projetos pessoais. As comunicações fluirão bem. Amor com mais diálogo, entendimento e harmonia.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Demandas da casa e da família ocuparão tempo, hoje. Divergências no trabalho poderão ser resolvidas com paciência, atenção aos relacionamentos e espírito colaborativo. Momento importante para fortalecer a saúde com rotina disciplinada e cuidados corporais. Conte com maior poder de organização. À noite, embarque num clima romântico e envolvente, a Lua intensificará o amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas animadas e soluções originais envolverão o dia numa atmosfera mais alegre, apesar das pressões financeiras e restrições continuarem. Discussões sobre a vida em tempos de pandemia abordarão valores e novos conceitos. Estude, reflita, pesquise informações e amplie o repertório. Novos projetos trarão empolgação, mesmo que você tenha que esperar por melhores condições.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Decisões financeiras e perspectivas positivas de trabalho darão segurança. Faça acordos com a família e estabilize o orçamento. Uma transação imobiliária terá andamento positivo. Hora de equilibrar as contas e evitar gastos imprevistos. Mudanças na casa ou no projeto de vida permitirão maior organização. Aproveite para se desfazer do que não tem utilidade e dar leveza aos espaços.





Aquário - 21/01 a 19/02





Fortaleça a identidade e jogue a autoestima para cima. Com Lua em seu signo durante o dia, cuidar da saúde, das necessidades pessoais e investir na sua imagem será essencial. O bom humor estará de volta, apesar das angústias provocadas pela pandemia. Amplie comunicações e contatos e descubra novos focos de interesse. Fase de aprendizado e de entendimento nas relações.





Peixes - 20/02 a 20/03





Cultive a serenidade. Tudo fluirá positivamente nesta fase de estabilidade afetiva e material. Se planejar direitinho, você poderá investir em mais conforto e dar segurança à família. Mesmo com aumento de despesas, o orçamento se manterá equilibrado. Ligue o radar nas oportunidades. Você fará bons negócios em compras, acordos com parceiros e transações imobiliárias. Realize sonhos!





Por: ROSA DI MAULO





