ALEMS| Parlamentares devem apreciar três projetos de lei na Ordem do Dia desta quarta-feira (7)

Já o Projeto de Lei 11 de 2021 , do Poder Executivo, autoriza a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab-MS), a regularizar, por remissão do saldo devedor, os contratos firmados entre os beneficiários e o extinto Instituto de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Previsul). A Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração e a Comissão de Finanças e Orçamento emitiram pareceres favoráveis ao projeto.