HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (21)

Áries - 21/03 a 20/04

Amplie contatos, ingresse num grupo motivador e dê uma virada na sorte. Comunicações continuarão aceleradas e abrirão portas nos negócios e atividades comerciais. Mudanças no papel profissional ou plano de carreira trarão chances de aumentar os rendimentos e investir nos projetos pessoais. Momento sensível no amor e na relação com os filhos. Assuntos financeiros cobrarão decisões.





Touro - 21/04 a 20/05





Organize as fotos, imprima energias positivas na casa e crie um ambiente acolhedor na vida familiar. Lembranças carregadas de emoção darão saudades de alguém especial ou de outros tempos. Valorize a história de vida e fortaleça suas raízes. Revisões internas resultarão em mudanças. Hora de começar novo ciclo e investir no futuro. Aproveite uma oportunidade de expansão profissional.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Apoie amizades e equipe com palavras motivadoras. Carinho e empatia marcarão as interações de hoje. Bom momento para se aproximar de irmãos e acolher fragilidades da família. Decisões de vida incluirão tempo para os amigos, para contemplar a natureza, meditar e investir no autoconhecimento. Talvez precise resolver uma pendência em outra localidade ou finalizar um assunto jurídico.





Câncer - 21/06 a 21/07





Orçamento apertado cobrará planejamento de gastos. Pense no futuro e na construção de maior estabilidade. Atividades em grupo estarão aceleradas. Fortaleça a posição na equipe e impulsione o trabalho. Mudanças no horizonte. Invista em novas amizades e aprofunde relações. Escolhas serão criteriosas. Renove o ambiente social. Amor e maneira de se relacionar em fase de transformações.





Leão - 22/07 a 22/08





Fortaleça os vínculos de amizade, inicie relações e amplie a presença nas redes. Iniciativa nos relacionamentos aproximarão pessoas queridas que andam distante e abrirão portas na carreira. A construção da estabilidade acontecerá passo a passo. Ajuste planos, determine novas metas e abrace a missão. Com Lua em seu signo, cuidados de saúde e com a imagem serão prioridade, hoje.





Virgem - 23/08 a 22/09





Busque respostas e motivação dentro de você. O dia cobrará respeito às necessidades de relaxamento e de descanso. A sintonia com a espiritualidade ficará mais forte e inspirará escolhas sábias. Passo importante na carreira fortalecerá a missão. Agarre uma oportunidade de expandir a atuação no trabalho, brilhe e conquiste espaço no ambiente profissional. Ligações internacionais.





Libra - 23/09 a 22/10





Hora de separar o “joio do trigo” nas amizades e grupos. Escolhas criteriosas evitarão perdas e aborrecimentos. Não se exponha a riscos desnecessários. Respeitar as restrições impostas pela pandemia e agir com responsabilidade social será fundamental na preservação da saúde e da vida. O momento não permitirá distrações. Analise cada detalhes de tudo que fizer. Poder e prestígio em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Família e cuidados de saúde serão prioridades neste momento. Talvez precise adiar um projeto da vida íntima ou repensar decisões tomadas anteriormente. Visualize o que quer para o futuro e esclareça dúvidas. As conversas de hoje definirão planos de longo prazo e mudanças na rotina de trabalho. Amor em fase de construção. Diferenças trarão reflexões. Aprenda com novas referências.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Notícias de longe tocarão o coração. Rotina exigente ou novas relações de trabalho poderão causar ansiedade. Crie estratégias, planeje ações e vá com calma. Ganhe prazo numa proposta ou convite. Estudos, atividades comerciais e contatos estarão favorecidos. Espere por novidades atraentes e projeção profissional. Aproxime e apoie irmãos com palavras motivadoras. Prestígio em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O dia cobrará privacidade. O humor poderá oscilar, com preocupações financeiras e discussão de valores. Um mergulho nos sentimentos ajudará a clarear perspectivas e tomar as melhores decisões. Planeje mudanças com calma. Investimentos serão repensados, encontre melhores soluções. Ideias luminosas e muita criatividade enriquecerão seus projetos. Acelere a velocidade no trabalho.





Aquário - 21/01 a 19/02





Amor com atitude e fortes emoções. Ajuste planos de acordo com as possibilidades do momento. Assuntos financeiros interferirão na vida íntima. Desfaça confusões nas contas e no orçamento. Família e casa cobrarão atenção. Finalize uma reforma ou despesa fixa e ganhe tranquilidade. As conversas de hoje trarão soluções de longo prazo. Diminua inquietudes com atividade física.





Peixes - 20/02 a 20/03





Respostas de trabalho virão positivas. O dia favorecerá negociações comerciais e finanças. Você poderá concretizar um negócio e diminuir pressões. Encontre soluções alternativas para a casa. Bom momento para investir em mais conforto e segurança da família. Afaste pensamentos negativos com meditação e momentos de relaxamento. Contatos e transações comerciais terão bom andamento.





Por: ROSA DI MAULO





***