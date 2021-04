Feriado de Tiradentes terá predomínio de sol em Mato Grosso do Sul

O tempo segue firme em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (21) feriado nacional de Tiradentes.





As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) são de céu parcialmente nublado em todo o Estado.





Os índices de umidade relativa do ar possuem variação estimada entre 70% a 25% ao longo do dia. Para aliviar o desconforto provocado pelo tempo seco nas horas mais quentes do dia a recomendação é não descuidar da saúde, tomando bastante água e umidificando ambientes.





Ventos de intensidade fraca a moderada são esperados para todas as regiões do Estado.





A quarta-feira segue com grande amplitude térmica, podendo registrar mínima de 14°C e máxima de 35°C no Estado.





Na capital a previsão é de tempo claro, e temperaturas que podem variar entre 20°C a 31°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Cemtec e Inmet)