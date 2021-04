Geraldo Rezende coloca MS nas primeiras colocações na Luta contra COVID19

secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende ©ARQUIVO

O Governo do Estado recebeu nesta quinta-feira (29) um novo lote enviado pelo Ministério da Saúde com 66.950 doses da vacina contra Covid-19. As vacinas chegaram às 9h no Aeroporto Internacional de Campo Grande. O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que a chegada de mais doses de vacina é de extrema importância para a continuidade do processo de imunização da população. “As novas doses da vacina trazem alívio para Mato Grosso do Sul. Queremos continuar sendo exemplo para o País na aplicação de vacinas e distribuição”, disse.





Vamos conhecer um pouco mais da vida e trajetória politica do atual secretário de Saúde do mato Grosso do Sul Geraldo Resende;





O deputado federal licenciado e atual secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende Pereira nasceu em Córrego Danta-MG, aos 20 de abril de 1.955. Filho de Mario Batista Pereira (in memorian) e Hermenegilda Resende Pereira, Geraldo é médico gineco-obstetra e gráfico.





Ainda garoto, no final da década de 60, veio com sua família para Mato Grosso do Sul, na época Mato Grosso, mais especificamente para a cidade de Dourados. Lá estudou na maior escola pública daquele município, a Escola Presidente Vargas.





Por ser membro de uma família enorme e humilde, desde pequeno, para ajudar no orçamento familiar, dividia o tempo entre o trabalho e a escola. De manhã, estudava. No resto do dia, trabalhava. Às vezes, era engraxate, jornaleiro picolezeiro, ou vendedor de salgados e frutas.





Concluiu o chamado “Científico” e mudou-se para Fortaleza, no Ceará. Ali, se formou médico em julho de 1982 na Universidade Federal do Ceará, tendo feito especialização em Ginecologia-Obstetrícia pelo Hospital das Clínicas da FMRP-USP, Ribeirão Preto (SP), em 1988.





De volta a Dourados, no início da década de 80, Geraldo começou o trabalho de médico nos postos de saúde da periferia. Tornou-se o “Doutor Geraldo”, profissional reconhecido pela sua capacidade e pelo cuidado com as pessoas mais humildes. Nasceu ali, a vontade de ingressar na vida pública, a qual sempre viu como um instrumento de luta pela melhoria das condições de vida das pessoas.





Assim, em 1991, decidiu concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores de Dourados. Eleito vereador em 1992, empreendeu lutas históricas, todas vitoriosas, como a implantação do Hospital da Mulher naquela cidade, do Programa de Planejamento Familiar e do Procon, entre outras. Foi reeleito em 1996. Em 1998, foi eleito deputado estadual e no ano de 2000, atendendo um chamado do então governador, assumiu o cargo de secretário de Estado de Saúde, cargo que exerceu no período de outubro de 2000 a abril de 2002, onde fez uma verdadeira revolução na saúde de Mato Grosso do Sul, tendo iniciado a implantação do chamado PDR – Plano Diretor de Regionalização.





Em 2002 foi eleito para o primeiro mandato em Brasília, como deputado federal, exercendo até fevereiro de 2007. Exerceu os demais mandatos de deputado federal: de 2007 a 2011; de 2011 a 2015; e de 2015 a 2019. Atualmente, encontra-se licenciado da Câmara Federal para ocupar o cargo de secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul.





No Congresso Nacional, uma de suas principais bandeiras foi a saúde. Já no primeiro mandato, passou a integrar a Frente Parlamentar da Saúde e ajudou aprovar a Emenda Constitucional N.º 29, que fixa um percentual mínimo de investimentos obrigatórios dos entes federativos na área da saúde. Também votou favorável à regulamentação dessa emenda, que estabelece o que é e o que não pode ser considerado investimento em saúde. A luta pela regulamentação e pelo piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde foi outra de suas principais bandeiras.





Como deputado federal, Geraldo Resende viabilizou ações para todos os municípios de Mato Grosso do Sul, não apenas na área da saúde, na qual viabilizou a reforma e ampliação de hospitais, construção de dezenas de Unidades Básicas de Saúde, entrega de ambulâncias e equipamentos. A infraestrutura (asfalto, drenagem e esgotamento sanitário), também é outra de suas preocupações, assim como a Educação, com a conquista de recursos para a construção, reforma e ampliação de escolas em diversos municípios.





Como secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende é o grande comandante na guerra travada contra o coronavírus, e para isso conta com o total apoio do governador Reinaldo Azambuja e também de prefeitos e prefeitas, secretários e secretárias municipais de Saúde de todo o Estado, bem como de milhares de trabalhadores na área da saúde em todo o Estado.





Outra missão de seu trabalho à frente da Secretaria de Estado de Saúde é trabalhar no sentido de concluir o processo de regionalização da saúde, e para tanto, tem discutido com as administrações municipais, Câmaras de Vereadores e técnicos da saúde, a reorganização da assistência hospitalar, com o objetivo de propiciar um atendimento de melhor qualidade em todas as regiões do Estado.





