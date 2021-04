Assembleia Legislativa reconhece a Atividade Física como Essencial no Mato Grosso do Sul

deputado Herculano Borges

Foi aprovado na sessão desta quinta- feira (29), em segunda votação e redação final, o Projeto de Lei 69/2021, de autoria do deputado Herculano Borges, que reconhece a prática da atividade física e o exercício físico como essenciais à população de Mato Grosso do Sul.





De acordo com o texto, ficam reconhecidos no Estado a prática da atividade física e o exercício físico como essenciais à população, podendo ser realizados em estabelecimentos prestadores de serviços e em espaços públicos destinados a essa finalidade, em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais, desde que observadas as medidas de biossegurança.





"O exercício físico é um grande aliado da saúde, na prevenção ao COVID e outras doenças, mas também no tratamento dos sequelados que precisam recuperar mobilidade, fortalecer sistema pulmonar, muscular e cardiológico. Esses procedimentos são feitos nas praças esportivas e academias, caso estes locais sejam fechados, onde a população poderia fazer suas atividades?” Argumentou Herculano.





O texto agora segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja.





ASSECOM