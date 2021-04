Exames médicos e psicológicos serão feitos em shopping a partir de quarta-feira (14)

Reforma de R$ 200 mil preparou estrutura na região central para oferecer o serviço

Sede do Detran-MS no shopping Pátio Central ©Divulgação/Detran-MS

Os exames médicos e psicológicos, necessários para a primeira via e para a renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação (CNH) serão realizados na unidade do Detran-MS (Departamento Nacional de Trânsito de Mato Grosso do Sul), do Pátio Central, na rua Marechal Rondon, no Centro, a partir de quarta-feira.





De acordo com o presidente do órgão, Rudel Trindade, a criação de nova Central de Exames foi proporcionada por reforma de R$ 200 mil para adequação da estrutura. Anteriormente, os exames eram realizados sede do Detran-MS, na saída para Rochedo.





Na nova agência serão realizados exames de aptidão física e mental, de perícia psicológica e de exame médico especial aos candidatos à primeira habilitação, renovação de CNH, mudança de categoria, reabilitação de condutores e permissionários. O espaço contará com nove salas de atendimento médico e seis salas para exames psicológicos.





Na sede eram realizados cerca de três mil exames por mês, mas com o novo espaço esse número pode chegar a um aumento de mais de 200%, pois a localização central é favorável ao acesso a todos os clientes.





Devido ao processo de mudança, os agendamentos de exames para o posto da sede do órgão, na saída para Rochedo, estarão bloqueados entre 09 e 13 de abril.





Os exames médicos realizados nas agências localizadas no Shopping Campo Grande e Shopping Bosque dos Ipês não terão alterações.





O Shopping Pátio Central, que sediará a nova Central de Exames, está localizado na Rua Marechal Rondon, 1.380. O horário de atendimento será das 8h às 17h30.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Tainá Jara