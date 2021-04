DOURADOS| Prefeitura recebe equipamentos para 10 novos leitos de UTI

Ativação dos leitos está prevista para a próxima semana, informa Funsaud

Ala Covid do Hospital da Vida, profissionais acompanham tratamento de casos da doença

A prefeitura de Dourados recebeu neste domingo (10) equipamentos para 10 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para uso exclusivo de casos graves de Covid-19. Os leitos foram disponibilizados através de uma parceria com o Governo do Estado e serão instalados no Hospital da Vida. Entre os equipamentos encaminhados estão: 10 camas elétricas, 10 respiradores, 10 monitores e 20 bombas de infusão. A liberação dos leitos está prevista para a próxima semana.





Com a adesão dos novos leitos, Dourados passa a contar com 55 camas de UTI (Unidade de Terapia Intensivo). Com a expansão, o Hospital da Vida terá 20 leitos de UTI exclusivos Covid-19 e ainda existem outros 20 no Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados); 10 no Hospital Evangélico; e 5 no Hospital Santa Rita.





A diretora técnica da Funsaud (Fundação dos Serviços de Saúde de Dourados), Ângela Marin, explica que os profissionais que atuavam nos leitos clínicos gerais passam a trabalhar nos novos leitos de UTI. Com a adaptação, a liberação será mais rápida.





“A previsão é que os leitos estejam prontos já na próxima semana. Nós iremos aproveitar as equipes multidisciplinar que já atuam nos leitos clínicos gerais nessa expansão de leitos de UTI. Com isso, falta apenas a contratação de alguns profissionais de saúde para dar início a ativação dos leitos”, esclarece.





As equipes são compostas por dois enfermeiros, um fisioterapeuta e cinco técnicos de enfermagem. Já os médicos intensivistas que atuam no Hospital da Vida terão que se adaptar à escala médica.





Em todo o país existe uma escassez em profissionais especializados na supervisão desses leitos.





“Para que o leito seja liberado, é preciso a estruturação de mão de obra capacitada. Mas, a demanda da população tem crescido em ritmo acelerado e, para tentar conter o alto índice de contágio do vírus, as pessoas precisam manter as medidas de biossegurança”, destaca Ângela.





O prefeito Alan Guedes ressalta que os novos leitos chegam para reforçar o sistema de saúde em Dourados, que é referência no enfrentamento a Covid na macrorregião e destaca que mesmo com a chegada de novos leitos, a população precisa manter as medidas de biossegurança para evitar que novos casos sejam registrados no município.





“Nós recebemos os equipamentos na manhã de domingo e temos trabalhado para ampliar o número de leitos de UTI para melhor atender toda a população de Dourados e da macrorregião. Neste momento, pedimos compreensão da população para que mantenham os cuidados para evitar a contaminação com o vírus”, frisa.









