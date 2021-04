DOURADOS| Prefeitura entrega 139 escrituras para moradores do Município

Representante do bairro Izidro Pedroso participou de entrega simbólica dos documentos

A Prefeitura de Dourados, através da Agehab (Agência de Habitação e Interesse Social) fez a entrega simbólica de 139 escrituras na manhã desta quinta-feira (8). O representante do bairro Izidro Pedroso, Alcides Alves Bezerra, recebeu das mãos do prefeito, Alan Guedes, o documento do benefício. O coordenador de gestão política do Governo do Estado em Dourados, Paulo Henrique Amos Ferreira, e o diretor-presidente da Agehab, Diego Zanoni, estavam presentes.





Devido a pandemia da covid-19, Bezerra participou do ato de entrega em nome de todos que foram contemplados. Agora, cada família pode procurar a Agência de Habitação para retirar sua escritura. “Tem pessoas que vivem há 30 anos na casa e não tem o documento. Estou muito feliz por essa conquista, como presidente da associação de moradores do meu bairro, eu agradeço”, declarou.





É por meio da regularização fundiária que o morador comprova sua posse. Com a documentação, ele pode usufruir do bem realizando construções, ampliações e reformas. Um imóvel regularizado ainda pode ser vendido com financiamento e essa é uma das maiores vantagens para seus proprietários.





“É importante que entendamos que a regularização fundiária é um instrumento para efetivar o direito à moradia, uma forma de trazer cidadania e é um dos compromissos da Agehab”, informou Zanoni.





A diretora presidente da Agehab do Estado, Maria do Carmo Avesani Lopez, parabenizou as famílias que receberam o título de propriedade. “Esse é um trabalho de parceria da Agehab do Governo Estadual e Agehab do município, são 75 famílias só no Izidro Pedroso. É cidadania, conquista”.





A escritura para uma residência popular custa no mínimo R$ 5 mil e muitos não têm condições financeiras de legalizar o imóvel. “É um dos focos da nossa gestão, proporcionar maior qualidade de vida e moradia é item primordial”, enfatizou Alan Guedes.





A Prefeitura tem mapeado os lugares em que as residências ainda não possuem regularização, mas a população que está em situação informal de moradia também pode procurar a Agehab, na rua Coronel Ponciano, 1700 - Bloco B, ou pelo telefone (67) 3411-7723.





