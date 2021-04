Deputado Gerson Claro apoia ampliação de recursos e vacinação para Assistência Social

deputado estadual Gerson Claro (PP) ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Gerson Claro (PP) participou hoje (8) de reunião virtual com representantes do Coegemas/MS (Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Mato Grosso do Sul) e fez o compromisso de apoiar a categoria na busca de demandas como a ampliação de recursos federais e vacinação para trabalhadores do setor público.





Na prática, o colegiado defende pautas como a recomposição e ampliação dos recursos repassados pela União; a vacinação dos trabalhadores do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), além da garantia de canais de atendimento que facilitem o acesso da população em situação de vulnerabilidade aos serviços e auxílios ofertados pelo Governo Federal.





“Queremos dar visibilidade política ao SUAS. Por ser uma política nova, temos dificuldade de orçamento, diferente por exemplo da saúde e da educação, que têm isso garantido em lei. Queremos que as pessoas valorizem esse serviço como uma política de direito”, afirmou Patrícia Cezar dos Santos, assessora do Coegemas.





Outra pauta apresentada pelos representantes da instituição é a vacina para trabalhadores do SUAS. Ao todo, são 8.600 pessoas atuando na linha de frente de atendimento à população mais vulnerável.





“Esperamos que o deputado possa nos ajudar nessa interlocução, sobretudo na questão da vacinação dos trabalhadores e na recomposição do orçamento federal, pois além dos atrasos nos repasses, muitos municípios apresentam perdas de recurso”, detalhou.





Gerson Claro ressaltou que as demandas apresentadas são fundamentais para a garantia do atendimento às pessoas mais necessitadas em todo o Estado, e que fará todos os esforços de interlocução para apoiar a categoria.





“Vamos conversar com nossos colegas de Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Temos um bom trânsito com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é do nosso partido, e vamos levar essas demandas da Assistência Social, um braço tão importante para a população mais vulnerável em nosso Estado”, concluiu.





Por: Fernanda Fortuna