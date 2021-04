Deputado Lucas de Lima solicita a inclusão dos Caminhoneiros no grupo prioritário da vacinação

deputado estadual Lucas de Lima (Solidariedade)

O deputado estadual Lucas de Lima (Solidariedade), solicitou na manhã desta quarta-feira (14) na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, a inclusão no grupo prioritário da vacinação, os Caminhoneiros residentes no estado.





De acordo com o deputado, desde o início da pandemia, os caminhoneiros estiveram na linha de frente da logística de abastecimento de toda a população brasileira, não deixando faltar os produtos necessários a subsistência, abastecimento de alimentos, combustíveis, insumos hospitalares e outros necessários ao enfrentamento do Covid-19. Os caminhoneiros são essenciais para o Brasil não parar, finalizou.





Por: Dani Mendes