Deputado Barbosinha pede inclusão de caixas de lotéricas no grupo prioritário da vacina da Covid-19

deputado Barbosinha (DEM-MS) ©DIVULGAÇÃO

O deputado Barbosinha (DEM-MS) solicitou, nesta quinta-feira (15), a inclusão dos atendentes de Casas Lotéricas (caixas) nos grupos prioritários da vacinação da Covid-19. De acordo com o deputado os atendentes das casas lotéricas encontram-se diariamente expostos a contaminação do vírus pelo contato direto com dinheiro, contas e até as apostas da loteria.





“Estes funcionários não pararam de trabalhar durante a pandemia, atendendo, todos os dias milhares de pessoas e tem um risco elevado de contaminação. Daí a necessidade de imuniza-los prioritariamente. São pessoas que têm contato com diversas pessoas e trabalham diretamente com o manuseio de dinheiro”, defendeu Barbosinha.





Para reforçar o pedido o parlamentar citou o Decreto nº 10.292/2020 emitido pelo Governo Federal, que considerou as lotéricas como um serviço essencial, ou seja, indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.





Entre os pedidos feitos pelo parlamentar, para compor o grupo prioritário da vacina, já estão caminhoneiros, jornalistas, motoristas de ônibus, trabalhadores de mercado, frentistas, trabalhadores da coleta de lixo e do saneamento. Todos esses profissionais foram apresentados, em indicações, feitas nas últimas semanas.





ASSECOM