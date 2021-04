Deputado Lídio Lopes cumpre agenda nos municípios da região norte de MS

Respeitando todos os protocolos de biossegurança, o deputado estadual Lidio Lopes cumpriu agenda no interior de Mato Grosso do Sul nesta semana percorrendo os municípios da região norte.





O deputado se reuniu com empresários da área do turismo da cidade de Coxim, para discutir as potencialidades do município, além das estratégias que estão sendo adotadas nesse momento de crise devido ao covid-19. “Nosso trabalho não pode parar, sempre fiz questão de visitar os municípios de Mato Grosso do Sul e ouvir as demandas de cada região, e nesta semana estamos na região norte do Estado vendo a realidade de cada cidade diante do momento tão difícil que estamos vivenciando”, destaca Lidio Lopes.





Em Pedro Gomes participou juntamente com o prefeito William Fontoura e o vereador Jairo (Patriota) da inauguração da unidade da Gazin no município, a empresa irá fomentar o comércio, gerando mais renda e empregos para o município. Finalizando a agenda, visitou a empresa Soul Leve que produz alimentos naturais e saudáveis de forma artesanal.





ASSECOM