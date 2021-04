Deputado Barbosinha vai a governadoria e pede asfalto para distrito da Picadinha, em Dourados

Ao se reunir com o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, na manhã desta terça-feira (13), o deputado Barbosinha (DEM-MS) reforçou a necessidade da destinação de recursos estaduais para asfaltar 3,7 mil metros no distrito da Picadinha, em Dourados.





O distrito foi criado em 1958 e é o único, entre os oito distritos de Dourados, que ainda não possui seu acesso principal asfaltado. O pavimento da Rua Abílio Ferreira é um pedido antigo da população daquela região, que sonha com o asfalto.





O trecho solicitado pelo parlamentar é de 3,7 mil metros, com início na rodovia MS-162 (Dourados-Maracaju), passando pelo distrito e retornando para a rodovia.





“Esse asfalto vai trazer melhoria na qualidade de vida das pessoas que moram na região. Eles têm sofrido há anos com a poeira dos dias secos e nos dias de chuvas com o atoleiro que a rua se transforma. Então pedi ao secretário Riedel [Eduardo] para que olhe com carinho para essa região. Estamos usando a boa interlocução que temos com o Governo para levar esse asfalto, tão almejado, para a nossa Picadinha”, defendeu Barbosinha.





Durante a sessão desta mesma terça-feira o deputado Barbosinha protocolou, na Assembleia Legislativa, o pedido formal, feito através de indicação. A necessidade urgente do asfalto chegou até o deputado após reunião com os produtores rurais do distrito da Picadinha, Márcio Antonio Marques Cadeira, Ralfe de Oliveira Lima Junior, Carlos Roberto Junqueira Franco e Enildo Lago Decian.





ASSECOM