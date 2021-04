Após pedido do deputado Evander Vendramini, Sanesul diz que vai ampliar rede de esgoto de Iguatemi

deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) ©ARQUIVO

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) requereu, em novembro do ano passado, a ampliação da rede de esgoto de Iguatemi. O pedido havia sido encaminhado à Sanesul e ao Governo do Estado. A empresa de saneamento informou, por ofício, que incluiu o trecho solicitado no projeto de ampliação da rede.





No pedido, o deputado citou o prolongamento da Avenida Presidente Vargas, a partir da Rua Nilzo Otano Peixoto, além de outras vias públicas do município. Em sua justificativa, Evander sugere que seja utilizado aporte financeiro do Programa Avançar Cidades, do Governo Estadual, que tem objetivo de ampliar os serviços públicos de saneamento básico.





“O saneamento básico é um direito de todos. Saúde e qualidade de vida é o mínimo pelo que nós, como representantes públicos, devemos lutar para garantir à população de todas as localidades sul-mato-grossenses”, destacou Evander.





Por: Adriana Viana