Deputado Antônio Vaz cria projeto que Institui "Dia Estadual do Obreiro Evangélico"

deputado estadual Antônio Vaz ©ARQUIVO

O deputado estadual apresentou na sessão plenária desta quarta-feira(14), um Projeto de Lei que Institui o "Dia Estadual do Obreiro Evangélico", a ser comemorado, anualmente, no terceiro domingo do mês de agosto.





De acordo com autor da proposta, o obreiro é aquele que, voluntariamente, coloca-se à disposição dos sofridos, realizando atendimento espiritual tanto para os que chegam aos templos pela primeira vez como para os antigos membros. "Eles também se empenham em propagar o Evangelho, visitando hospitais, presídios, comunidades carentes, asilos, orfanatos entre outros lugares onde tenha alguém precisando de apoio", explicou Vaz.





"É importante ressaltarmos a missão que obreiro tem , é uma vida que poucos escolhem, por isso, esse reconhecimento, é doação pelo próximo e estar à disposição das pessoas aflitas e se empenhar para levar palavras de conforto aos que necessitam onde quer que estejam, seja em hospitais, presídios, asilos ou onde quer que se encontrem", concluiu o parlamentar.





Diante disso, tendo em vista o nobre trabalho do obreiro que sempre preza pelo bem estar dos fiéis que, por vezes desesperados, buscam apoio e auxílio desses voluntários em suas igrejas, faz-se necessário a criação do Dia do Obreiro Evangélico e sua inclusão no Calendário Oficial do nosso Estado.





ASSECOM