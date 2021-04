CAPITAL| Sargentos da PM que salvaram três crianças em incêndio recebem honraria da Câmara Municipal

Na manhã desta terça-feira (27) o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), entregou Moção de Congratulações em nome da Casa de Leis, acompanhado dos vereadores Betinho, Camila Jara, Junior Coringa, Professor Juari e Coronel Alírio Villasanti, aos sargentos da Polícia Militar, Laercio Alves dos Santos e Wesley Bandeira Gonsales. A honraria foi motivada pelo ato de bravura dos PMs que socorreram e salvaram três crianças em um incêndio, na última terça-feira (20).





“O reconhecimento foi proposto pelo vereador Coronel Alírio Villasanti e toda Câmara subscreveu e aprovou por unanimidade o reconhecimento ao ato do Sargento da Polícia Militar, Laercio Alves dos Santos acompanhado pelo sargento Wesley. Ambos, diante da necessidade, colocaram a própria vida em risco para salvar as crianças. O incêndio aconteceu em um apartamento do Residencial Botafogo, Jardim Monte Alegre, onde três crianças estavam sozinhas e gritaram por socorro quando a residência foi tomada pela fumaça devido ao fogo provocado por um isqueiro. Uma vizinha do prédio, a senhora Luci de Oliveira, foi quem ouviu os gritos por ajuda e acionou a PM que estava na mesma rua”, detalhou o presidente Carlão destacando que os profissionais da Segurança Pública da Capital merecem reconhecimento e valorização.

Conforme o relato dos sargento Laercio no local tinha muita fumaça e quando subiu no muro para ver o que estava acontecendo viu as crianças que estavam com a cabeça fora tentando respirar.





“Fui impulsionado pela lembrança dos meus filhos e, mesmo sem ter treinamento específico para esse tipo de ocorrência, pulei o muro junto com meu colega e arrombei primeiro o portão e aí quando eu arrombei a porta já veio aquela fumaça preta. Nós seguimos o som das crianças chorando, porque não enxergava nada lá dentro, e para a nossa surpresa eram três crianças e não duas”, relembrou o sargento Laercio.





Por: Janaina Gaspar