DOURADOS| Prefeitura dá início a construção de ponte sobre córrego Laranja Doce

A obra completa um plano de ações para melhorar infraestrutura no Chácara dos Caiuás

A Prefeitura de Dourados, através da Semop (Secretaria Municipal de Obras Públicas), dá início a construção da ponte de transposição do córrego Laranja Doce, que liga o bairro Chácara dos Caiuás com o Anel Viário, também conhecido como Perimetral Norte. A estrutura da ponte é pré-moldada e foi licitada pelo Governo Federal, com contrapartida do município.





Apenas a ponte tem recurso de R$ 294.680,10, para transposição do córrego. A obra completa outro pacote realizado na região com drenagem, pavimentação, sinalização viária e calçamento. De acordo com o secretário municipal de Obras, Luís Gustavo Casarin, essa é uma ação conjunta para melhorar a infraestrutura do município.





“Nós já havíamos dado início a construção da drenagem para pavimentação e era necessário a construção da ponte para garantir a durabilidade da obra. Com isso, o Executivo tem trabalhado em conjunto para garantir que a obra tenha o melhor andamento possível”, revela.





Já foram realizados mais de 1 km de drenagem interna e a obra contará com mais de 146 bocas de lobo, que auxiliam no escoamento da água e evitam alagamentos. A região ainda receberá mais de 9 km de pavimentação nova.





A empresa responsável pela obra é a Planacon Construtora LTDA e foi orçada em R$ 2.738.965,39. Após o fim da obra o Governo do Estado se comprometeu a asfaltar o trecho da ponte.





Devido às obras realizadas na região, condutores que desejam evitar transtornos podem optar por rotas alternativas, como a avenida Presidente Vargas, ou a rua Hayel Bon Faker.





