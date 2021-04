CAPITAL| Prefeitura dá continuidade a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 59 anos ou mais nesta quarta-feira (28)

Nesta quarta-feira, dia 28 de abril, a Prefeitura de Campo Grande dará continuidade a vacinação de pessoas com 59 anos ou mais, com a primeira dose de Astrazeneca. O atendimento acontecerá somente no Polo de Vacinação Seleta, das 8h às 17h, exclusivamente para este público.





Até o momento, 177;863 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, o que representa 19.66% da população campo-grandense. Destas, 66.837 já receberam a segunda dose, segundo dados do “Vacinômetro”.Somente nesta terça-feira, dia 27 de abril, foram vacinadas 2.565 pessoas, pertencentes aos públicos de 59 anos ou mais e trabalhadores da saúde de 35 anos ou mais.





O munícipio segue realizando a aplicação somente da primeira dose remanescentes da Astrazeneca. Pessoas que estão com a segunda dose da Coronavac-Sinovac-Butantan agendada deverão aguardar um novo chamamento.





Para evitar filas e aglomeração, a orientação é para que as pessoas pertencentes aos públicos a serem contemplados com a vacinação, façam o cadastro no sistema de identificação prévia, através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.





Serviço





Polo de Vacinação Seleta (Rua Dolor Ferreira de Andrade, 270, Centro)





8h às 17h









SECOM