ALEMS| Deputados devem votar seis projetos durante a sessão plenária desta quarta-feira(28)

Em discussão única, está previsto o Projeto de Decreto Legislativo 21/2021 , que prorroga até o dia 30 de junho deste ano o reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública no município de Água Clara. Também em discussão única, os parlamentares devem apreciar o Projeto de Lei 86/2021 , do Poder Executivo. A proposta denomina “Jorge Silva dos Santos” o prédio da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (Defurv) de Campo Grande e “Antônio Marcos Roque da Silva” o prédio da Primeira Delegacia de Polícia Civil (1ª DP) de Coxim.