CAMPO GRANDE| Em ação especial, vacina contra a covid chega amanhã à aldeia urbana

Com ação especial e 3.600 doses, a campanha de vacinação contra a covid-19 começa amanhã (dia 11) na aldeia urbana Marçal de Souza, em Campo Grande. Até então, a vacina era destinada somente aos índios aldeados em zona rural.





De acordo com o titular da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), José Mauro Pinto de Castro Filho, a campanha começa às 7h30 de domingo, na aldeia urbana Marçal de Souza, no Tiradentes. Segundo ele, equipes foram hoje para fazer o cadastro do público a ser imunizado.





Conforme o cacique Josias Jordão Ramires, a vacinação será no Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Bezerra da Silva, localizado na aldeia Marçal de Souza.





O cacique afirma que a estimativa é de que 17 mil indígenas morem nas aldeias urbanas da Capital. “Em Campo Grande, são quatro aldeias reconhecidas. A Marçal de Souza, Água Bonita, Tarsila do Amaral e Darcy Ribeiro”, diz.





Por: Aline dos Santos e Bruna Marques