Acidente entre motocicletas e Passat na Via Parque deixa dois em estado grave

Uma das vítimas é entregador de aplicativo e colegas foram a local da batida

A colisão entre carro e motos aconteceu cruzamento da Via Parque com Rua Santa Bárbara ©Aletheya Alves

Acidente entre duas motocicletas e um Passat deixou dois feridos em estado grave na tarde deste sábado (dia 10). Uma das vítimas é entregador do aplicativo Ifood e um grupo de motociclista foi ao local. A colisão aconteceu cruzamento da Avenida Nelly Martins (Via Parque) com Rua Santa Bárbara.





De acordo com uma testemunha, que não quis se identificar, as duas motocicletas foram atingidas pelo carro durante uma conversão do condutor do Passat para acessar a Rua Santa Bárbara. No asfalto, ficaram os capacetes e as motos retorcidas.





O entregador de aplicativo foi identificado apenas como Ricardo e, segundo o cunhado Vinícius Fernandes, 23 anos, estava passando por manobra de reanimação.





As vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e bombeiros. Já o condutor do carro teria sido levado a hospital por ter ficado em estado de choque.





A Santa Casa informou que Ricardo, de 21 anos, sofreu politraumatismo e está em estado gravíssimo.

















Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Aline dos Santos e Atetheya Alves