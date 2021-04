Caminhonete capota e condutor deixa veículo pela janela após colisão na Mato Grosso

Acidente aconteceu na rotatória que dá acesso ao CRAS; homem sofreu escoriações

Carro de passeio com a frente danificada e caminhonete, ao fundo, tombada ©Ana Paula Chuva

Servidor público, de 47 anos, ficou ferido após acidente envolvendo veículo de passeio e caminhonete provocar a capotagem de uma Toyota Hilux, na tarde desta sexta-feira (9), em rotatória na Avenida Mato Grosso, na entrada de acesso ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande.





Motorista envolvido, jovem, de 25 anos, que pediu para não ser identificado, explicou não ter visto de onde a caminhonete saiu, tendo apenas percebido após a batida.





“Eu vinha subindo a Mato Grosso, sentido rotatória, para entrar na avenida nova [a Dr Fadel Tajher Iunes]. Estava dando seta para mudar de faixa, mas tinha um carro que não deixava passar”, relata.





Após parar na rotatória, o condutor do carro modelo Citroen C4, conta ter percebido o motorista que vinha atrás “dando tranco”, foi quando acelerou e acabou atingindo a caminhonete na lateral traseira, do lado do passageiro.





Com o impacto, a Hilux acabou capotando. O condutor conseguiu deixar o veículo pela janeira traseira. Ele foi atendido por equipe do Corpo de Bombeiros, consciente e orientado, mas com escoriações pelo corpo.





Lentidão – Como o local fica próximo ao Centro de Convenções Albano Franco, onde foi montado Drive Thru para vacinação contra covid-19, o trânsito, na região, está lento. Motoristas precisam redobrar atenção.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Liniker Ribeiro e Ana Paula Chuva