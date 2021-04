Ação de modernização substitui reservatórios de água em 16 bairros de Campo Grande

Novos reservatórios de água estão sendo instalados em bairros de Campo Grande pela Águas Guariroba, em uma ação de modernização dos serviços de abastecimento de água. A ação tem como objetivo a troca completa de 16 reservatórios responsáveis por auxiliar os serviços de abastecimento de água nas regiões da cidade.





Iniciada em agosto do ano passado, a ação já realizou a troca de oito reservatórios, sendo eles na região do Jardim Columbia, Carandá Bosque, Chácara dos Poderes, Recanto dos Pássaros, Rochedinho, Paulo Coelho, ETE Imbirussu e mais recentemente, Jardim Centro Oeste.





Os reservatórios variam de capacidade, possuindo de 30 mil litros até 500 mil litros para reserva de água dependendo de cada bairro. As equipes de engenharia da concessionária coordenam a substituição das estruturas. O objetivo é garantir a segurança operacional e a modernização das ações de abastecimento de água nas regiões de cada reservatório.





"Inicialmente foram feitas inspeções em todos reservatórios da cidade e através de laudos técnicos identificamos 16 unidades para substituição prévia. Com essa ação, a concessionária reforça a segurança operacional dos reservatórios e amplia a modernização no abastecimento de água nas regiões de atuação”, destaca Marcus Antunes da Rocha, gerente de engenharia da Águas Guariroba.





A troca de reservatórios também ocorrerá nos seguintes bairros: Condomínio Jardim do Lago, Chácara das Mansões, Aero Rancho, Chácara dos Poderes, Colibri, Otavio Pécora, Jardim Anache e Talismã.





A Águas Guariroba vem realizando diversas obras voltadas para a produção de água e também abastecimento. Além da troca de reservatórios, estão entre as principais ações: A perfuração de três novos poços, reforma dos filtros da ETA Guariroba, substituindo por materiais mais modernos com melhor performance de filtração, modernização das captações artificiais, e reforma das margens esquerda e direita do vertedouro da Barragem Guariroba.





Por: Jefferson Gonçalves