TRÊS LAGOAS| Saúde inicia borrifação com “Fumacê” nos bairros Interlagos, Parque São Carlos, Novo Oeste e Vila Nova

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor de Controle de Endemias, comunica aos moradores dos bairros Interlagos, Parque São Carlos, Residencial Novo Oeste e Vila Nova que, o “Fumacê” estará fazendo a borrifação nas residências nos próximos dias.





No Interlagos, o trabalho já está em execução, desde o início da semana por ser considerado um dos bairros com maior número de focos e casos de Dengue.





O coordenador de endemias, Alcides Ferreira, explica que está sendo feito um cronograma de acordo com os bairros em que há grande incidência de notificações e casos registrados da doença.





“Já realizamos diversas ações com as equipes vistoriando as casas e quintais, borrifação com bombas costais e outros. O Fumacê é nossa última arma contra o mosquito Aedes Aegypti, visto que este período chuvoso proporciona muito acumulo de água. A situação do Interlagos, São Carlos e Novo Oeste é considerada preocupante e por isso receberão inicialmente o trabalho”, disse.





O diretor aconselha aos moradores deixarem portas e janelas abertas para o produto melhor circular por dentro da residência, não sendo tóxico ao ser humano e animais domésticos.





“A chuva, o vento e o tempo úmido têm atrapalhado o roteiro do Fumacê, uma vez que o tempo precisa estar firme para o inseticida surtir efeito. Este trabalho está programado em dois horários, das 04h às 08h e 17h às 21h”, completou.





ASSECOM