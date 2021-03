TRÊS LAGOAS| Departamento de Cultura abre vagas para Oficinas de Regência

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Cultura, abre inscrições para cinco Oficinas de Regências que serão ministradas pelo maestro Doutor Francis Vidal. As oficinas acontecerão de maio à dezembro deste ano, e para receber o certificado o participante deverá ter 100% de frequência.





As inscrições seguem até o dia 31 de março, ou até o preenchimento das vagas. Para se inscrever é necessário entrar em contato diretamente com o núcleo de música do Departamento de Cultura, por meio do telefone (67) 3929-9984.





“Para participar é necessário ter conhecimento de leitura de partitura e conhecimento musical básico”, explicou o Maestro.





PÚBLICO ALVO





As oficinas são direcionadas à educadores musicais; pessoas com cargos de liderança musical em igrejas, orquestra e coral; além de músicos de bandas que queiram conhecer a regência orquestral e suas técnicas para aplicarem as ferramentas em ensaios.





“Iremos abordar gesticulação, elementos interpretativos e estéticos (do barroco ao contemporâneo), gatilhos mentais de liderança, gestão de grupo e práticas de ensino”, disse Dr. Vidal.





ASSECOM