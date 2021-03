Terça-feira de tempo firme e ar abafado em Mato Grosso do Sul

As condições de tempo para esta terça-feira (23) em Mato Grosso do Sul são de poucas nuvens no céu, predomínio de sol, ar seco e abafado em grande parte do Estado. Céu claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas e de fraca intensidade a partir da tarde.





Os índices de umidade relativa do ar neste dia podem variar entre 90% a 30%. A intensidade dos ventos pode ser de fraca a moderada com rajadas em pontos isolados.





Para esta terça as temperaturas podem registrar mínima de 20°C e máxima de 36°C no Estado. Na capital a variação está estimada entre 22°C a 33°C.









Por: Mireli Obando