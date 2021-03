Cassems adere força-tarefa da Sesau contra Covid-19 e abre ponto de vacinação

Aplicação de doses vai até sábado (27) e feita no sistema de drive-thru

Em atenção à Portaria da Prefeitura de Campo Grande, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) participará da grande força-tarefa de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) contra a Covid-19 e, a partir desta segunda-feira (22), o Centro Médico e de Diagnóstico Avançado (CMDA) da Cassems, em Campo Grande, é mais um ponto de vacinação contra o novo coronavírus. A aplicação das doses será realizada de acordo com cronograma definido pela Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), das 8h às 20h, por sistema de drive-thru.





Para ter acesso à vacina, os interessados devem fazer o cadastro no site da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), pelo seguinte endereço: vacina.campogrande.ms.gov.br . Além do cadastramento, é obrigatório a apresentação do RG, CPF e a carteira do convênio, para que façamos a inserção correta dos dados. O CMDA da Cassems fica na Rua Príncipe Ranier, 48, no bairro Vivendas do Bosque. O fluxo do trânsito para a vacinação no CMDA segue o trajeto pela Rua Antônio Maria Coelho, à direita na Avenida Via Parque, à direita da Rua Dr. Sylvio Muller, acesso ao CMDA e saída pela Rua Príncipe Rainer.





Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a vacinação em massa é o melhor meio de enfrentar a pandemia.





“A vacina é o grande caminho para o enfrentamento à essa pandemia que nos traz grandes preocupações e grandes temores, portanto, todas as parcerias são importantes para que a gente supere logo esse momento tão difícil da saúde pública mundial. Essa parceria entre Cassems e a Secretaria Municipal de Saúde é fundamental para que a gente agilize logo essa vacinação para a população de Campo Grande e, assim, mais pessoas estejam imunizadas contra a Covid-19.”.





De acordo com a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, é urgente que tenhamos o maior número de vacinados no menor espaço de tempo possível, por isso a Caixa dos Servidores não pensou duas vezes em aderir à força-tarefa.





“A Sesau em Campo Grande faz uma grande força-tarefa para vacinarmos mais pessoas em um intervalo rápido de tempo e nos chamou para ajudar nessa missão. Hoje, segunda-feira, são as pessoas com 73 anos a partir de amanhã seguimos com a escala determinada. Essa força tarefa da Prefeitura de Campo Grande e da Secretaria de Saúde, com as operadoras de saúde, acontece porque nós temos um canal muito rápido de comunicação com os nossos beneficiários e isso ajuda a atrair o público para, assim, ajudarmos a desafogar as unidades vacinadoras. A Cassems entra com os insumos e com o pessoal de apoio. Ressaltando que o nosso serviço não é apenas para o beneficiário da Cassems, ele segue o plano de vacinação da capital e é aberto para todo cidadão dentro da faixa determinada”.





O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, destaca o apoio da Cassems e salienta a necessidade de ampliar os pontos de vacinação e o número de doses.





“A parceria é importante para ampliar os locais de vacinação do município, bem como atender o paciente que já existe dentro do plano de saúde e que está indo nas unidades para se vacinar. Então, você oferece, aqui, toda a estrutura que o paciente já conhece e utiliza para diminuir o fluxo nas unidades de saúde. Nós iremos ampliar o número de vacinas à medida que recebermos mais doses. Para esse calendário que foi divulgado, já está disponível a vacinação. Foram mil doses pela questão da logística, mas nós vamos oferecer as vacinas necessárias para atender o calendário que estipulamos”.





O beneficiário Ricardo de Werck conta que “o mundo inteiro está tomando e eu estou acompanhando o mundo. Essa ideia de abrir esse posto aqui mais perto é uma excelente. Facilita demais. A Cassems sempre está na frente de ações desse tipo. A Cassems é 10!”.

Clarice Brito de Moura já teve a Covid-19 e, ao se vacinar, deixa a experiência de quem já passou pelas penúrias da doença.





“Estou muito feliz porque eu estava muito ansiosa. Eu já tive Covid e eu sei o que é Covid. Então, o que eu tenho para falar para o povo em geral é para que eles fiquem em casa porque essa doença é terrível. Além dos sintomas da doença, ainda tem as sequelas, então, é necessário se cuidar, principalmente os idosos”.





Confira, abaixo, o cronograma de vacinação por idade:





- Segunda-feira (22/03): 73 anos





- Terça-feira (23/03): 72 e 71 anos





- Quarta-feira (24/03): 70 e 69 anos





- Quinta-feira (25/03): 68 e 67 anos





- Sexta-feira (26/03): 67 anos ou mais





- Sábado (27/03): 67 anos ou mais





Serviço





A vacinação acontece no Centro Médico e de Diagnóstico Avançado (CMDA) da Cassems, que fica na Rua Príncipe Ranier, 48, no bairro Vivendas do Bosque. O fluxo do trânsito para a vacinação no CMDA segue o trajeto pela Rua Antônio Maria Coelho, à direita na Avenida Via Parque, à direita da Rua Dr. Sylvio Muller, acesso ao CMDA e saída pela Rua Príncipe Rainer.









ASSECOM