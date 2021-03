Técnicos de Enfermagem são convocados para ocupação de vagas no Regional

Devido o aumento de casos da Covid-19, hospitais da Capital enfrentam falta de profissionais

Técnicos de Enfermagem são convocados pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização juntamente com a secretária de Estado de Saúde, para se apresentarem para ocupação de vagas de ausentes no Hospital Regional.





Devido o aumento de casos da Covid-19, hospitais da Capital enfrentam uma forte escassez de mão de obra capacitada para atuar na linha de frente no combate a pandemia.





Um grande número de desistências foram registrados nos últimos dias, desta forma as convocações serão realizadas com intuito de estabilizar o número de ausência destes profissionais.





Ao todo foram requisitados oito profissionais da Saúde, que devem se apresentar na Coordenadoria de Gestão do Trabalho - Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado à Avenida Engenheiro Luthero Lopes, n. 36, Bairro Aero Rancho IV, com todos os documentos informados no anuncio publicado nesta tarde (02), no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.





A convocação dos candidatos se deve por meio do Processo Seletivo Simplificado, realizado em novembro de 2020.





De acordo com a diretora do Hospital Regional, Rosana Leite, 19 profissionais de enfermagem desistiram de suas funções no mês de fevereiro.





"Além da convocação de hoje, faremos outra nos próximos dias, chamando mais 19 enfermeiros".





Rosana também explicou que o nos últimos tempos perderam 41 médicos, o que gera uma transtorno muito grande entre as escalas e atendimentos. Por conta disso 15 médicos serão convocados pela prefeitura de Campo Grande nesta quarta-feira (03).





"Nos últimos 15 dias, 30 médicos desistiram e desde então estamos com escalas furadas e tem outros com contaminados pela Covid-19".





Fonte: CE

Por: Thais Libni