Governo do Estado autoriza concurso público com 250 vagas para Polícia Civil

Por meio de um decreto, o governador Reinaldo Azambuja autorizou a realização de um concurso público de provas e títulos com 250 vagas nas categorias de Perito Papiloscopista, Agente de Polícia Científica e Perito Oficial Forense, nas funções de Perito Criminal e Perito Médico-Legista da Polícia Civil.





São 38 vagas para Perito Papiloscopista, 100 para Agente de Polícia Científica, 67 para Perito Oficial Forense Perito Criminal e 45 para Perito Médico-Legista.





Conforme a publicação, caberá à Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a realização do concurso público, estabelecendo as normas e os procedimentos para o recrutamento e seleção dos candidatos.





Editais específicos vão estabelecer as atribuições das comissões organizadoras dos concursos públicos e informar as fases e os requisitos para aprovação, conteúdo e formas de avaliação, além dos requisitos legais para investidura nos cargos e funções e prazo de validade. Também assinam o documento os secretários Ana Carolina Nardes (Administração e Desburocratização) e Antônio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública). O decreto foi publicado na página 2 do Diário Oficial do Estado





Segurança Pública é uma das prioridades da administração estadual. Na semana passada, o governador Reinaldo Azambuja entregou 127 viaturas para as Polícias Militar e Civil e para o Corpo de Bombeiros Militar e anunciou que, até o fim do ano, serão entregues 590 veículos.





Por: Paulo Fernandes