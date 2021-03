Senadores Nelsinho Trad e Soraya Thronicke de eputado Vander destinam R$ 4,5 milhões para projetos apresentados por vereadores de Campo Grande

Cidade Morena terá ciclovia de 96 km, ligando toda a Capital, e o bairro Moreninhas conquistará uma praça esportiva

O coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trad (PSD), a senadora Soraya Thronicke (PSL) e o deputado federal Vander Loubet (PT) se reuniram nesta manhã com os vereadores de Campo Grande. O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão (PSB), organizou o encontro com a bancada federal em agradecimento pelas emendas individuais liberadas pelos respectivos parlamentares para projetos apresentados por vereadores da Capital. “Conseguimos em torno de R$ 4,5 milhões do Vander, do Nelsinho e da Soraya para serem investidos em obras de infraestrutura em Campo Grande”, disse o coordenador da bancada.





Desses valores apresentados pelos três parlamentares, estão o projeto de 96 km de ciclovia, terminando de interligar toda a cidade de Campo Grande. São R$ 956 mil para requalificação da malha cicloviária existente na região central, outros R$ 869 mil para interligação da malha cicloviária entre a Avenida Ernesto Geisel e a Avenida Tamandaré/Rua Plutão e mais R$ 1 milhão para interligação da malha cicloviária da Avenida Euler de Azevedo. Também serão destinados R$ 1 milhão para a interligação da malha cicloviária entre a Duque de Caxias e a Avenida Costa e Silva.





Além da ciclovia, os três parlamentares destinaram R$ 500 mil para a construção de uma praça esportiva da Vila Moreninha II, projeto apresentado pelo vereador Coringa (PSD) à bancada federal.





Bancada federal





Em entrevista à imprensa, o senador Nelsinho Trad explicou que toda a bancada federal destinou mais de R$ 40 milhões para obras de infraestrutura de Campo Grande com emendas impositivas, despesa que o Governo Federal tem obrigação de executar. Entre elas estão previstas as obras da Avenida Norte e Sul.





Além desses investimentos de bancada federal, cada parlamentar teve a sua emenda individual. Os três (senadores Nelsinho e Soraya e o deputado Vander Loubet) disponibilizaram, juntos, R$ 4,5 milhões para atender essas solicitações dos vereadores de Campo Grande. “Estamos trabalhando juntos por Campo Grande”, destacou a senadora Soraya Thronicke.





O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão, ressaltou que, em 13 anos, essa foi a primeira vez que parlamentares federais unidos visitaram a Casa de Leis. “Nunca vi antes um senador sentado aqui e, hoje, estou vendo dois senadores. O deputado Vander sempre presente aqui, nós estamos muito contentes, é um momento histórico”, enfatizou.





Covid-19





Durante a conversa com os vereadores, o vereador Otávio Trad perguntou aos parlamentares o que vem sendo feito para controlar a pandemia no Congresso Nacional. O coordenador da bancada federal, Nelsinho Trad respondeu: “Eu estava comentando com Soraya e Vander, Campo Grande já anunciou que está com 100% de leitos ocupados, essa questão da vacina é o único produto que não só o Brasil quer, o mundo está atrás, temos que arregaçar as mangas e correr atrás do que interessa. Nós já votamos três projetos importantes, Câmara já votou um que veio do Senado, para estimular a compra de mais vacinas pelo governo”, disse o senador Nelsinho Trad.





Hoje, um projeto de lei do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM - MG), deve ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. “Apoio essa iniciativa, que vai ao encontro da nossa proposta de permitir a compra de doses pela iniciativa privada. As empresas que adquirirem os imunizantes são obrigadas a doá-los integralmente ao SUS durante a vacinação dos grupos prioritários e, depois, usá-los para vacinar gratuitamente os funcionários”.





A vacina, segundo o senador Nelsinho Trad, pode salvar vidas e a economia também. “E com a iniciativa privada doando doses ao SUS, a fila vai andar mais rápido. Vamos juntos pela vacinação de todos!”, disse o senador Nelsinho Trad aos vereadores de Campo Grande.​













