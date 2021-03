Deputado Felipe Orro pede suspensão dos cortes no fornecimento de energia elétrica por 90 dias

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou nesta quarta-feira (10) indicação em sessão ordinária da Assembleia Legislativa solicitando a suspensão dos cortes de energia elétrica de clientes da Energisa pelo prazo de 90 dias. O pedido, elaborado em virtude da nova onda de contaminações por Covid-19, foi encaminhado à concessionária e à ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).





Em sua justificativa, o parlamentar argumenta que a indicação atende a pedidos de consumidores que vem enfrentando dificuldades econômicas em decorrência da pandemia do Covid-19. O Governo do Estado anunciou medidas restritivas para conter o avanço da pandemia.





“Muitos consumidores sul-mato-grossenses continuam enfrentando dificuldades financeiras em função da nova onda de contaminações de Covid-19. Há decretos de calamidade pública sendo prorrogados em diversos municípios do Estado, e o Governo anunciou medidas restritivas. Por esses motivos voltei a pedir a suspensão dos cortes de energia elétrica por 90 dias”, explica Felipe Orro, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor na Assembleia Legislativa.





Em março do ano passado, no início da pandemia, Felipe Orro apresentou o mesmo pedido. No dia 24 daquele mês a ANEEL anunciou a suspensão dos cortes no fornecimento de energia elétrica motivados por falta de pagamento.





“Naquele momento foi importante a suspensão dos cortes para que os consumidores tivessem o fornecimento de energia elétrica garantido. Mas este prazo já decorreu e muitos consumidores sul-mato-grossenses estão com suas finanças comprometidas para manter o pagamento em dia”, ressalta Felipe Orro.





O pedido do deputado Felipe Orro foi encaminhado ao diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhães Monteiro, e ao Diretor-Geral da ANEEL, André Pepitone da Nóbrega.





ASSECOM