Senadora Soraya Thronicke garante ônibus escolar e torre de Wi-Fi para Aparecida do Taboado

Para atender as reivindicações dos moradores do município de Aparecida do Taboado (MS), a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) garantiu os recursos para a aquisição de um ônibus rural escolar e, no âmbito do Programa Wi-Fi Brasil, do Ministério das Comunicações, será instalada uma torre de internet gratuita na área central da cidade.





Segundo Soraya Thronicke, no próximo mês de maio, o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) vai publicar a ata para que a empresa interessada faça a adesão e entregue o veículo de transporte escolar para a Prefeitura de Aparecida do Taboado. “Acredito que, entre os meses de junho e julho deste ano, o ônibus escolar será disponibilizado. A aquisição do veículo vai garantir um transporte seguro às crianças e oferecer melhores condições para que elas tenham acesso ao ensino mesmo nas áreas rurais”, pontuou.





Ela reforça que, desde o início do mandato, tem colocado a educação como prioridade por entender que se trata da base para qualquer país se tornar desenvolvido e próspero. “Estou dando prioridade para o fortalecimento de uma educação de qualidade, cívica e comprometida com o futuro do Brasil. Queremos educação de primeiro mundo para nossas crianças e adolescentes”, afirmou a parlamentar sul-mato-grossense, que trabalha pela renovação da frota de ônibus escolares nos 79 municípios do Estado, principalmente, daqueles que atendem as zonas rurais, visando o conforto dos estudantes.





Na avaliação do prefeito de Aparecida do Taboado, José Natan de Paula (Podemos), o ônibus escolar chega em boa hora, pois a frota do município está sucateada. “Pegamos a Prefeitura sem nenhum ônibus escolar apto para fazer o transporte de alunos. Por isso, o veículo vem ao encontro da nossa necessidade e também dos estudantes que precisam se deslocar da zona rural até as escolas”, declarou.





Torre de Wi-Fi





No âmbito do Programa Wi-Fi Brasil, do Ministério das Comunicações, a senadora conseguiu incluir a cidade de Aparecida do Taboado, que terá instalada, até junho deste ano, uma torre de internet na Praça Matriz, garantindo o acesso gratuito dos moradores à rede mundial de computadores. “Esse programa do Ministério das Comunicações vai instalar internet para moradores de municípios e distritos onde não há sinal. Para Mato Grosso do Sul, indiquei 30 cidades, sendo que até o momento já foi atendido o município de Caarapó”, explicou.





Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2018, divulgados em 2020, mostram que 25% dos brasileiros não têm acesso à internet e, para 4,5% das pessoas que não acessam a rede mundial de computadores, o serviço não está disponível. “Com a pandemia, a necessidade de acessar esse serviço aumentou. As aulas são online e alguns alunos estão sem estudar há mais de um ano”, informou Soraya Thronicke.